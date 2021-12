Omicron, studio-choc: "Vaccino marcatamente compromesso, forse neutralizzato"

17 dicembre 2021 a

a

a

Neanche il terzo richiamo contro il coronavirus potrebbe funzionare per fermare la variante Omicron. A diffondere la preoccupante notizia è uno studio condotto dai ricercatori della Columbia University, secondo cui la nuova mutazione del Covid sarebbe notevolmente resistente ai vaccini. Nel dettaglio, spiegano il dottor David Ho e altri 20 ricercatori le mutazioni "estese" di Omicron possono "compromettere notevolmente" tutti i principali vaccini Covid, persino neutralizzandoli. E questo vale anche per la terza dose.

"Tsunami di contagi". Covid, fuori tempo massimo? Il terrificante allarme: ecco cosa sta per accadere

"Questi risultati - specificano i ricercatori - sono in linea con i dati clinici emergenti sulla variante Omicron che dimostrano tassi più elevati di reinfezione e buchi vaccinali". E ancora: "Anche una terza dose di richiamo potrebbe non proteggere adeguatamente dall'infezione da Omicron". Insomma, il timore è che "questo COVID-19 sia ora solo a una o due mutazioni dall'essere pan-resistente agli attuali anticorpi". Per questo secondo gli esperti "dobbiamo escogitare strategie che anticipino la direzione evolutiva del virus e sviluppino agenti che prendano di mira elementi virali meglio conservati".

Omicron, report segreto sulla variante: cosa ci accadrà tra tre mesi, fuori la verità

Più ottimista Anthony Fauci. L'epidemiologo della Casa Bianca ha precisato che "la variante Omicron compromette certamente gli effetti degli anticorpi indotti dalle due dosi e riduce la protezione complessiva", ma che "una notevole protezione contro le malattie gravi viene mantenuta negli studi clinici preliminari e in vitro".

Pfizer, le reazioni del vaccino: attenzione, ecco che cosa spunta nel bugiardino. E tra poche ore…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.