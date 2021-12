Omicron, Francesco Le Foche: "Le conseguenze di questi numeri tra tre settimane"

27 dicembre 2021 a

a

a

La pandemia picchia durissimo. In Italia ormai la variante Omicron è dilagante. E a fare il punto su quanto sta accadendo ci pensa l'immunologo Francesco Le Foche, interpellato dall'Ansa, a cui spiega che Omicron in Italia "potrebbe essere forse oltre il 30% visti i contagi che stiamo vedendo in questi giorni da tamponi anche di vaccinati con due dosi, di chi si fa il test per gli eventi delle feste, o chi ha sintomi para-influenzali o chi ha avuto contatti con Covid positivi".

Interpellato dall'Ansa, Le Foche aggiunge: "E' vero che vediamo condizioni non allarmanti rispetto ai casi ma - tiene a sottolineare Le Foche nella sua analisi - con grandi numeri come questi qualche problema nelle prossime tre settimane li potremo avere, soprattutto nella popolazione degli iperfragili e nei non vaccinati, con un aumento della pressione sugli ospedali". E quest'ultima, potrebbe essere la conseguenza peggiore di Omicron.

E ancora: "Da quei alla primavera 2022 è necessario prendere tempo per gestire l'immunità". E ancora: "Il nostro obiettivo principale è quello di ridurre il numero di contagi e ridurre la possibilità di sviluppare la malattia. Da qui a marzo sono tre mesi decisivi per l'opportunità di gestire e declassare questo virus", conclude Le Foche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.