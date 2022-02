WhatsApp, vi è arrivato questo messaggio? Fate molta attenzione: cosa significa e chi c'è dietro

20 febbraio 2022 a

“Nella nostra Informativa sulla privacy, ti forniamo maggiori informazioni su come utilizziamo i tuoi dati. Scopri di più”. Questa comunicazione è stata ricevuta da milioni di utenti europei da parte di WhatsApp. A partire dal 18 febbraio la notifica è apparsa al primo utilizzo dell’app: la maggioranza dell’utenza avrà semplicemente ignorato il messaggio, non reputandolo importante, ma in realtà proprio quel messaggio ha un peso specifico non trascurabile.

Quella comunicazione è infatti la conseguenza diretta della lettera formale ricevuta da Mark Zuckerberg in cui il belga Didier Reynders, commissario europeo della giustizia, chiedeva spiegazioni su come vengono condivisi i dati degli utenti europei con i partner commerciali, soprattutto americani. Insomma, dietro il messaggio che negli ultimi giorni viene mostrato a chi utilizza WhatsApp c’è una questione molto seria, un braccio di ferro tra l’Unione europea e Meta, la società che gestisce le app di messaggistica istantanea di Zuckerberg.

Tra i precedenti di questo scontro pendono già la multa record da 225 milioni dell’Ue per violazione delle leggi della privacy e la reazione di Meta, che ha minacciato la possibilità di ritirare WhatsApp, Facebook e Instagram dall’Europa. Ovviamente ciò non accadrà, dato che in ballo c’è una fetta importante del fatturato di Meta.

