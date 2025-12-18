Libero logo
Oroscopo, Paolo Fox: soldi, chi rischia grosso nel weekend

di
giovedì 18 dicembre 2025
1' di lettura

Con l’avvicinarsi del Natale, il cielo del weekend compreso tra venerdì 19 e domenica 21 dicembre promette scintille ed emozioni per tutti i segni zodiacali. Le stelle, secondo le previsioni di Paolo Fox, accompagnano questi giorni con energia, chiarimenti e nuove opportunità.

Per l’Ariete si apre una fase di recupero: il venerdì aiuta a sciogliere tensioni sentimentali, mentre il fine settimana regala passione e idee brillanti sul lavoro, con un invito alla prudenza economica. Il Toro vive giornate stabili e rassicuranti, tra soluzioni pratiche, riflessioni in coppia e momenti di relax familiare. I Gemelli sono favoriti nei contatti sociali: incontri, collaborazioni e divertimento animano il weekend. Il Cancro attraversa emozioni profonde, alternando romanticismo e introspezione, ma con buoni riscontri professionali. Il Leone brilla sotto i riflettori, soprattutto in amore e nel lavoro, mentre la Vergine organizza con metodo, raccogliendo risultati concreti e concedendosi benessere all’aria aperta.

Oroscopo 2026, il segno "spalle al muro": cosa deve fare

Dopo un anno fatto soprattutto di promesse e intuizioni, il 2026 arriva come una fase di consolidamento. Le occasioni ac...

Per la Bilancia è tempo di ritrovare l’armonia, chiarendo vecchie incomprensioni. Lo Scorpione vive un fine settimana intenso e intuitivo, utile per affrontare verità sentimentali e coltivare passioni creative. Il Sagittario è in piena espansione, tra incontri speciali, desiderio di viaggiare e ottima forma fisica. Il Capricorno consolida ambizioni e affetti, l’Acquario sperimenta dialogo e creatività, mentre i Pesci si immergono in un’atmosfera romantica e ispirata, ideale per l’amore e l’arte.

Oroscopo 2026, attenzione: il segno più instabile di tutti

Dopo un 2025 fatto soprattutto di promesse e intuizioni, il 2026 arriva come l’anno della concretezza. È il...
