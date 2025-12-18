Oroscopo, Paolo Fox: soldi, chi rischia grosso nel weekend

Per l’Ariete si apre una fase di recupero : il venerdì aiuta a sciogliere tensioni sentimentali, mentre il fine settimana regala passione e idee brillanti sul lavoro, con un invito alla prudenza economica. Il Toro vive giornate stabili e rassicuranti , tra soluzioni pratiche, riflessioni in coppia e momenti di relax familiare. I Gemelli sono favoriti nei contatti sociali : incontri, collaborazioni e divertimento animano il weekend. Il Cancro attraversa emozioni profonde , alternando romanticismo e introspezione, ma con buoni riscontri professionali. Il Leone brilla sotto i riflettori , soprattutto in amore e nel lavoro, mentre la Vergine organizza con metodo , raccogliendo risultati concreti e concedendosi benessere all’aria aperta.

Per la Bilancia è tempo di ritrovare l’armonia, chiarendo vecchie incomprensioni. Lo Scorpione vive un fine settimana intenso e intuitivo, utile per affrontare verità sentimentali e coltivare passioni creative. Il Sagittario è in piena espansione, tra incontri speciali, desiderio di viaggiare e ottima forma fisica. Il Capricorno consolida ambizioni e affetti, l’Acquario sperimenta dialogo e creatività, mentre i Pesci si immergono in un’atmosfera romantica e ispirata, ideale per l’amore e l’arte.