Vyshgorod, gli strani anelli nel cielo ucraino dopo le bombe russe: sconcertante sospetto

Preoccupazione a Vyshgorod, un centro abitato dell'Ucraina. Dopo una forte esplosione è infatti apparso in cielo un anello di fumo scuro. Un fenomeno raro, ma non per questo sconosciuto. Si tratterebbe, stando a quanto riportato dai militari, di un effetto legato alle condizioni atmosferiche, come ad esempio l'assenza di vento, e appunto la conseguenza di un bombardamento.

Non è la prima volta che si osserva un fenomeno di questo tipo. Le immagini rilanciate sui social, fanno tornare alla mente le teorie del passato che giustificavano l'apparizione con la migrazione degli uccelli disposti in quella particolare composizione. Eppure c'è anche chi è andato oltre arrivando addirittura a tirare in ballo gli ufo.

Anche in Italia si è visto qualcosa di simile. Nel 2014, nei cieli del Trentino, comparve un anello di fumo che poi è risultato essere frutto di un simulazioni dei vigili del fuoco durante un addestramento. Stessi avvistamenti in Argentina, in un villaggio del Kazakistan, nel Warwickshire e nello Yorkshire in Inghilterra, a Disneyland in California e nella Hudson Valley, nello stato di New York. Non solo, perché a far capire molto sulle motivazioni del fenomeno potrebbe essere il fatto che cerchi di fumo sono spesso visibili sull’Etna soprattutto nei momenti di massima attività. Il motivo? Gli anelli di fumo sono generati dalle esplosioni di vapore provenienti dalle bocce del vulcano.

