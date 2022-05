Epatite acuta, l'ipotesi di Palù: "Siamo di fronte a un nuovo virus", cosa minaccia l'Italia

04 maggio 2022 a

Il C ovid e il vaccino non c'entrano nulla. Tra le tante domande ancora senza che risposta siano l' epatite acuta che diagnosticano da circa un mese ai bambini, i sembrano tutti d'accordo: si può esserevirologi un collegamento sia con il coronavirus sia con il siero che siamo iniettati per prevenire la pandemia. E allora da cosa dipende questa malattia del fegato? I dati in possesso degli uomini facendo il presidente sono ancora pochi, ma il virologo Giorgio Palù , la situazione di Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco , facendo punto della con Margherita De Bac, che lo ha intervistato per il Corriere , non escludere la possibilità che si tratti di un nuovo virus . "Non si può puntualizzare i dati tutto. Bisognerebbe ei sono ancora troppo e recenti",zza il prof Palù "Ricordo che nell'89 i futuri premi Nobel per la medicina, Houghton , Alter e Rice , identificarono il virus C come causa di un'epatite allora definita non A-non B".

Di certi ci sono i dati che il virologo snocciola: dal 20 aprile sono stati segnalati 166 casi di epatite acuta, 111 nel Regno Uniti, i primi descritti a livello internazionale. Per la maggior parte si tratta di bambini sotto i cinque anni, dunque non vaccinati. Lo stesso fenomeno è stato segnalato negli Stati Uniti (12 casi), in Israele (12) e in Giappone (1). In Europa i casi confermati sono stati 55. In Italia gli episodi di epatite acuta sospetti sono 17, nessuno confermato ufficiali . E ancora: "Su 53 episodi esaminati dall'agenzia britannica", aggiunge Palù, "40 erano positivi all'adenovirus e questo sembra ora il maggiore imputato dato che è un microrganismo noto come causa di infezioni respiratorie e gastroenteriche in bambini e negli adolescenti. Altri virus sono stati esclusi. Sui 40 casi, una decisione sono dovuti a un tipo specifico di adenovirus, l'F41. Sono in corso approfondimenti di genetica e su campioni di fegato per capire se si tratti di un ceppo diverso da quelli conosciuti".

