Toscana, il boicottaggio suicida: "Stop medicine israeliane"

L’amministrazione del comune fiorentino ha invitato le farmacie - che ovviamente hanno aderito a questo progetto – a boicottare i prodotti che arrivano da Israele o, addirittura, quelli realizzati con capitale israeliano. Una scelta quantomeno discutibile per rispondere alla crisi in Medio Oriente. Come spiegato dal Comune, quasi con orgoglio, si tratta del primo caso di attuazione del boicottaggio economico con queste modalità. La sospensione degli «accordi commerciali» coi fornitori israeliani partirà domani. L’azienda israeliana più colpita, sarà la Teva, multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici che opera in Italia.

«Boicottare questi prodotti vuol dire mettere a rischio la salute di quei pazienti che hanno bisogno di particolari farmaci», sostiene Abravanel, «e non possono permettersi l’originale. La forza dirompente dei prodotti generici è proprio quella di avvicinare i malati a quei principi attivi che una volta erano presenti solo in alcuni marchi. Non venderli non boicotta Israele, ma solo la salute dei fiorentini. E i maggiori costi saranno tutti a carico dei contribuenti. Una enorme cazz a». Talmente enorme da disorientare.

Per comprendere meglio il senso del ragionamento, senza entrare nel merito degli aspetti tecnici della vicenda, bastano due elementi di riflessione. A livello internazionale Teva viene considerata il principale produttore di farmaci equivalenti, con un forte impegno nel trattamento di alcune patologie particolarmente serie, in quanto invalidanti, come la sclerosi multipla, portando avanti programmi di ricerca per lo sviluppo di nuove terapie per altre patologie legate al sistema nervoso centrale, tra cui disturbi del movimento, emicrania, dolore e malattie neurodegenerative. Dunque non si tratta di prodotti da banco, come qualcuno può erroneamente pensare, ma di farmaci significativi, compresi alcuni anti tumorali. Mettere i pazienti con le spalle al muro, niente generico solo originale, con evidente aggravio di spesa, non è molto di sinistra, a volerla dire tutta. Ma per Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, il gioco ideologico vale la candela, quella dalla salute dei fiorentini. «Gli sviluppi degli ultimi giorni, con l’aggressione di Israele all’Iran in spregio al diritto internazionale, hanno relegato in secondo piano quanto sta continuando ad accadere a Gaza, dove ogni giorno si muore sotto le bombe o uccisi nel tentativo di ottenere un po’ di cibo». Come amministrazione, ha spiegato, «vogliamo fare la nostra parte». Che non si sa bene quale sia, a dire il vero.