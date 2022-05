La vostra casa ha le pareti bianche? Perché dovete cambiare subito colore

09 maggio 2022 a

Anche la casa richiede il suo stile. Gli interior design, infatti, stanno introducendo sostanziali novità per quanto riguarda i colori. Non si tratta più di gusto personale ma di trovare la giusta combinazione per valorizzare ed esaltare la casa agli occhi di un possibile acquirente. Sembrerebbe che il colore bianco, colore pass-par-tout apprezzato per eccellenza, non sia il più gettonato dagli agenti immobiliari. Nel caso in cui si avessero delle pareti di colore bianco nella propria casa, il consiglio degli esperti sarebbe quello di tinteggiarle di vernice greige, una particolare tonalità che nasce dalla mescolanza di grigio e beige. Al momento, pare, che questo sia il colore preferito dagli interior designer.

La maggioranza predilige quindi pareti neutre ma allo stesso tempo calde. Express.co ha spiegato che anche colori come beige, magnolia e grigio siano fra i più gettonati: “Conferiscono la neutralità desiderata dalla maggior parte delle persone e più caratteristiche e colore a uno spazio”.

Non solo. Altre tinte consigliate sarebbero quelle il color salvia, oliva e il verde bosco in quanto facilmente abbinabili per mobili e suppellettili. Se quindi l'intenzione è quella di mettere la casa sul mercato immobiliare è fortemente consigliato dagli esperti ritinteggiare le pareti secondo questi criteri se si desidera attirare l'attenzione del cliente.



