La banana in frigo così? Ecco il dettaglio che cambia tutto, frutta e verdura sempre fresche

20 maggio 2022 a

a

a

Con la stagione del caldo arriva la necessità di conservare per bene in frigorifero le verdure e soprattutto la frutta. Ma cosa fare per farle durare più a lungo? Ad esempio i cetrioli vanno conservati da soli, e come ricorda ilCorriere, vanno tenuti sul bancone della cucina. Per quanto riguarda invece le erbe, bisogna assicurarsi che siano del tutto asciutte, tagliarne una estremità e posarle in una tazza con in un barattolo con dell'acqua in frigo. Per quanto riguarda zucca e zucchine invece vanno conservate a una temperatura tra i 10 e i 12 gradi, di fatto la più fresca che ci possa essere in ambiente, ma non nel frigo.

Occhio a non conservarle mai insieme a pere o mele: accelerano il processo di maturazione. Per quanto riguarda invece le verdure che crescono sotto terra, vanno conservate in busta. La soluzione migliore sarebbe quella di una cantina dove poter conservare gli ortaggi. Altra altrenativa è quella di conservare patate, rape o carote in un cassetto del frigo in una busta di plastica o di carta. E i frutti di bosco? Per allungarne la vita, è necessario un bagno di qualche minuto in una soluzione con acqua e aceto. Sempre per quanto riguarda la frutta, tenete lontane le mele dalle arance. Per quanto riguarda le banane, fate molta attenzione: staccate una banana e lasciatela nella ciotola a maturare. Tutte le altre invece mettetele in frigo e si ritarderà il processo di maturazione. Se invece amate l'insalata ricordate una cosa: i pomodori vanno tenuti fuori dal frigo per conservarne il sapore. Infine piccolo trucco: se si vuol far maturare per bene un avocado, basta posizionarlo vicino a una banana. Provare per credere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.