Maya, la profezia sulla fine del mondo nel 2012? Errore di battitura: "Apocalisse nel 2022", ecco quando

La fine del mondo potrebbe essere molto più vicina di quanto pensiamo? La profezia dei Maya sulla catastrofe che si sarebbe dovuta abbattere sul pianeta nel 2012 e che poi non c'è stata sarebbe stata sbagliata. Nulla, infatti, è successo quell'anno. Nel frattempo sono trascorsi 10 anni tra pandemie, terremoti e guerre. Ma nessuna fine del mondo. Adesso si parla dell'ipotesi che la profezia si riferisse in realtà al 2022 e non al 2012.

Stando al Messaggero online, infatti, che cita gli ultimi studi sulla storia dell'America Latina antica, a creare un certo caos sarebbe stato un errore di battitura, che ha portato alla confusione tra i due anni, 2012 e 2022. Pare, insomma, che la data prevista dai Maya fosse sbagliata e che quella giusta fosse invece molto più vicina a noi. Nello specifico, l'Apocalisse potrebbe arrivare in un giorno compreso nel periodo che va dal 21 giugno al 31 dicembre 2022.

Ovviamente si tratta di una profezia e come tale va considerata. In questi casi, infatti, non c'è assolutamente nulla di scientifico. C'è chi è affascinato dalle profezie, chi le teme o le ritiene inquietanti, chi semplicemente le trova curiose. In ogni caso, però, non c'è nulla di certo, anche perché la scienza è tutt'altra cosa.

