Papa Francesco, "la fine di Roma": la clamorosa profezia di Malachia sul Giudizio Universale

Morto Papa Francesco, sul web stanno già spopolando le profezie che in passato avevano indovinato l'anno della dipartita del pontefice argentino. Come spesso accade in questi casi, gli utenti dei social hanno analizzato nei minimi dettagli un episodio della serie animata I Simpson. Nella clip virale su X si vede una scena tratta dal cartone di Matt Groening che mostra il funerale del Papa a San Pietro. L'anno inserito dagli autori è proprio il 2025.

Poi c'è il solito Nostradamus. Alcuni, infatti, hanno interpretato una sua terzina come una chiara predizione della morte di Papa Francesco. "Per la morte di un Pontefice molto vecchio / Sarà eletto un romano di buona età / Di lui si dirà che indebolisce la sua sede / Ma a lungo siederà e in attività moordace". La data presunta è sempre il 2025 con l'aggiunta di un “papa romano”, da molti interpretato come “italiano”.