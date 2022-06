Vedi la tartaruga? Il rompicapo dell'estate: 31 secondi per metterti alla prova

01 giugno 2022 a

a

a

Eccoci alla prese con l'ennesimo rompicapo, proposto dal Daily Mail e rilanciato da Dagospia, su cui si legge: "Avrai bisogno di tutta la tua attenzione per individuare la tartaruga in questo puzzle cerca–trova sott’acqua".

Rompicapo di Natale, riesci a vedere l'albero? Il disegno che fa impazzire il mondo | Guarda

Il puzzle in questione è stato creato dalla piattaforma di merchandising sostenibile Teemill, che ha creato il rompicapo per sensibilizzare sull'inquinamento delle acque dai rifiuti industriali, nel dettaglio quelli generati dall'industria della moda che incide per il 20% sull'inquinamento marino globale.

Il punto è che le tartarughe del Pacifico orientale svaniranno entro 60 anni. Si capisce perché nel rompicapo si rende così difficile l'individuazione dell'animale in oggetto. Le regole poi sono stringenti: ci sono solo 31 secondi per risolvere il rebus e trovare la tartaruga tra buste e posate di plastica e altri animali che popolano il fondo del mare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.