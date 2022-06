Omicron 5, Antonella Viola vuota il sacco: "Che cosa ci aspetta , perché è diversa dalle altre"

10 giugno 2022 a

"Più contagiosa e resistente agli anticorpi": Antonella Viola lancia l'allarme sulla variante del Covid Omicron 5. Il Sars-CoV-2 infatti continua a mutare, a diffondersi in giro per il mondo e a creare preoccupazione. Anche se oggi la situazione contagi sembra essere sotto controllo, ci sono alcune zone del pianeta in cui i casi restano a livelli preoccupanti. Negli Stati Uniti, per esempio, nelle ultime settimane c'è stato un aumento costante dei positivi.

Le varianti su cui si concentrano gli esperti oggi sono soprattutto due: la BA.4 e la BA.5, arrivate dall’Africa. La seconda sarebbe cresciuta dell’85% in soli sette giorni in America. E adesso starebbe compromettendo anche la situazione epidemiologica di Germania e Portogallo. Il nostro Paese, comunque, dovrebbe cavarsela, almeno per l'estate. A tal proposito l'immunologa ha scritto sulla Stampa: "L’Italia ha affrontato da poco un picco importante di contagi e, considerando anche la buona copertura vaccinale e la stagione favorevole, dovremmo essere in grado di evitare un sostanziale aumento dei positivi".

La Viola, però, pone l'accento sulle persone fragili, che devono essere tutelate: "La scienza ci dice che con l’avanzare dell’età anche il sistema immunitario invecchia e, in diversi casi, non funziona come dovrebbe". E ancora: "Nonostante i vaccini e nonostante Omicron si sia rivelata clinicamente meno aggressiva di Delta, il tasso di mortalità nelle persone molto anziane è rimasto troppo alto, anche durante le ultime ondate". Non aiutano, secondo l'esperta, né il recente allentamento delle precauzioni né la grande trasmissibilità di Omicron.

