Alcol, la pillola che azzera i postumi: come funziona e dove si può comprare

Addio postumi della sbornia? Dalla Svezia arriva la prima pillola che annulla gli effetti dell’alcol. L'integratore, dal nome Myrkl, è stato ideato dall'azienda De Faire Medical e viene venduta in capsule in confezioni da 30. Il prodotto è acquistabile online al costo di una sterlina a capsula. "Stiamo lavorando il più rapidamente possibile per garantire che le persone possano riprendere a effettuare ordini sul sito internet", ha detto Håkan Magnusson, amministratore delegato di Myrkl, dopo che la pillola è letteralmente andata a ruba.

L'invenzione in realtà ha origini più antiche, risalenti agli anni ’90. Solo successivamente l'azienda l'ha perfezionata. Myrkl non è un farmaco, bensì un integratore alimentare e funziona interferendo con il modo in cui l’alcol viene scomposto all’interno del corpo. Le compresse non devono essere assunte dopo, ma almeno due ore prima di bere. Stando ai vari test, chi prendeva due pillole e beveva due bicchieri di vino, aveva il 70 per cento in meno di alcol nel sangue un’ora dopo. La pillola vanta al suo interno i batteri Bacillus Coagulans e Bacillus Subtilis e l’amminoacido L-cisteina che scompongono l’alcol prima che raggiunga il fegato, convertendolo in acqua e anidride carbonica.

Ma non solo, perché l'integratore ha anche la vitamina B12, in grado di rendere i consumatori freschi come una rosa. Che questa sia la soluzione però non è dato sapersi. Secondo gli esperti infatti ci sono altri fattori che contribuiscono alla sensazione di malessere dopo aver bevuto troppo. Tra questi la disidratazione e il basso livello di zucchero nel sangue.

