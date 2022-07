Marburg, arriva un nuovo incubo: "Altamente infettivo", cos'è e come colpisce

08 luglio 2022 a

Non bastava il Covid e il vaiolo delle scimmie, ora arriva anche il Marburg. In Ghana infatti sono stati segnalati presso l'ufficio per l'Africa dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) due sospetti casi del virus. Si tratta di una febbre emorragica virale infettiva, proveniente dalla stessa famiglia dell'Ebola.

"Le autorità sanitarie sono sul campo per indagare sulla situazione e prepararsi per una possibile risposta all'epidemia. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità del Paese per aumentare il rilevamento, il tracciamento dei contatti ed essere pronti a controllare la diffusione del virus", ha spiegato Francis Kasolo, rappresentante dell'Oms in Ghana.

Ma come si trasmette questo virus? Secondo gli studiosi Marburg viene trasmesso alle persone dai pipistrelli della frutta e si propaga tra le persone attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei, le superfici e i materiali infetti. I numeri parlano di diversi pazienti con gravi segni emorragici già entro sette giorni. In ogni caso a far preoccupare è l'alto tasso di mortalità. L'Oms parla di una percentuale che va dal 24 all'88 per cento, a seconda del ceppo del virus e di come sia stata gestita l'emergenza. Non solo, perché al momento non esistono vaccini o terapie antivirali approvati. Per questo, conclude l'Oms, "sono in corso di valutazione una serie di possibili trattamenti, tra cui emoderivati, terapie immunitarie e terapie farmacologiche".

