Piano Mattei, il vertice con Meloni e von der Leyen: "Risposte concrete"

La premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno presieduto oggi il vertice The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A Common Effort with the African Continent a Villa Doria Pamphilj a Roma. Un appuntamento, questo, che segna un passo avanti nella costruzione di una nuova politica europea verso l’Africa con l’Italia che fa da aprifila.

Tra i presenti i capi delle delegazioni africane e internazionali, l’amministratore delegato dell’Africa Finance Corporation, Samaila Zubairu, il presidente della Banca africana di sviluppo, Akinwumi Adesina, Ajay Banga, capo del Gruppo banca mondiale, e la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Al tavolo anche il presidente della Commissione dell’Unione africana, Mahmoud Ali Youssouf, e rappresentanti di governo della Repubblica Democratica del Congo e della Tanzania.