Apple, grossa falla nella sicurezza: chi deve installare subito un aggiornamento

Chi è in possesso di un dispositivo Apple - sia esso un iPhone, un iPad o un Mac - deve installare al più presto un aggiornamento di sicurezza, appena reso disponibile dall’azienda. È infatti stata individuata una falla molto seria, che potrebbe consentire agli hacker di prendere il controllo totale dei dispositivi non aggiornati. Senza installare l’ultimo upgrade, c’è infatti la possibilità che tramite un’app si possano eseguire operazioni senza autorizzazione.

Intervistato dal Corriere, l’esperto Riccardo Meggiato ha analizzato il caso della Apple: “È un po’ come scoprire che la porta blindata di casa ha un difetto nella serratura, che consente di utilizzare una chiave di un altro modello per entrare nell’edificio. Se nessuno sa del difetto, si continua a entrare e uscire di casa senza alcuna preoccupazione. Nel momento in cui il difetto viene scoperto, prima di tutti, da un ladro, questi potrà entrare senza che né noi né il produttore della porta sospetti nulla. Questo tipo di difetto in campo informatico prende il nome di ‘vulnerabilità zero-day’”.

Apple ha scoperto solo da qualche giorno il problema di sicurezza, ma nel frattempo - secondo Meggiato - “qualche criminale informatico potrebbe averle già utilizzate per accedere senza autorizzazione a pc, smartphone e tablet del produttore di Cupertino. Per farlo occorre un ‘exploit’, cioè un pezzetto di programma che trasformi una vulnerabilità in opportunità criminosa”.