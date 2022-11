Sale? No, l'alternativa più salata che "cancella" infarti e ictus

10 novembre 2022 a

Arriva una novità sorprendente dall'Olanda. L'azienda Fooditive, specializzata in ingredienti di base sostenibili e pensati per alimenti privi di derivati animali, ha presentato LowSalt, un'alternativa al sale molto più sana, sia per la salute che per l'ambiente. Si tratta di un prodotto a basso contenuto di sodio che conferisce il gusto salato con una potenza che è pari al 2-300% di quella del cloruro di sodio, ma che permette di utilizzarne il 50% in meno. LowSalt, ottenuto da cloruro di sodio e di potassio più acido citrico, si propone di usare composti che permettono di mantenere il sapore integro, nonostante sia due volte più salato del sale naturale. A riportare la notizia è ilfattolaimentare.it, secondo cui l’idea dell'azienda olandese è quella di mantenere intatto il sapore con dosaggi molto più bassi di sodio.

Com'è noto, infatti, un consumo eccessivo di sale è ritenuto dannoso per il corpo umano. In tutto il mondo le autorità sanitarie richiamano continuamente alla necessità di mangiare alimenti meno salati, in quanto la quantità di sale assunta mediamente – soprattutto attraverso i piatti pronti e i prodotti industriali – è molto più alta rispetto a quella consigliata, a volte doppia. E questo si traduce in migliaia di casi di ipertensione, infarti, ictus e decessi per patologie cerebro-cardiovascolari. Tuttavia, non è facile modificare le abitudini alimentari delle persone. Per questo, laddove le campagne di riduzione del sodio non riescono ad avere gli effetti sperati, start-up innovative come Fooditive provano ad affrontare il problema con un approccio completamente diverso. Nelle intenzioni dei produttori, LowSalt dovrebbe uscire sul mercato internazionale nel 2023.