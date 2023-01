Covid, tsunami-Kraken: "Cosa accadrà entro due mesi"

14 gennaio 2023 a

La variante del Covid denominata “Kraken” potrebbe diventare dominante in Europa nel giro di uno o due mesi al massimo. È quanto emerge dall’ultima analisi effettuata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che ha subito precisato che in ogni caso tale variante rappresenta un rischio basso per la popolazione generale. Di conseguenza sono cambiate anche le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, a partire dai giorni di isolamento dei positivi.

Per i contagiati senza sintomi basteranno cinque giorni di quarantena anziché dieci e non sarà neanche necessario il classico tampone di uscita. Nel caso in cui dovesse invece emergere un test antigenico negativo, l’isolamento terminerebbe anche prima dei cinque giorni. Discorso diverso per i positivi sintomatici: “Senza test - si legge nell’aggiornamento diffuso dall’Oms - le nuove linee guida suggeriscono dieci giorni di isolamento dalla data di insorgenza dei sintomi”. È infatti stato dimostrato che gli asintomatici “liberati” al quinto giorno sono potenzialmente pericolosissimi: “Rischiavano di infettare il triplo delle persone rispetto a quelle che terminavano l’isolamento al decimo giorno”.

Inoltre l’Oms ha consigliato di non mettere ancora da parte le mascherine, soprattutto in determinate situazioni: negli spazi chiusi, affollati o scarsamente ventilati le mascherine continuano ad essere “uno strumento chiave contro il Covid”. In Italia sono ancora obbligatorie - fino al 30 aprile 2023 - soltanto negli ospedali, nelle residenze per anziani e in altre strutture sanitarie.