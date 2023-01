Terra, il nucleo ha invertito la rotazione: ecco cosa può succedere

28 gennaio 2023 a

La zona più interna del pianeta, il nucleo solido della Terra, potrebbe aver alterato il proprio movimento sulla base di una serie di processi interni dalla frequenza circa decennale. Descritta sulla rivista Nature Geoscience, questa ipotesi è stata formulata dagli scienziati dell’Università di Pechino, che hanno indagato i meccanismi legati alla rotazione del nucleo interno della Terra.

Il team, guidato da Yi Yang e Xiaodong, ha esaminato la distinzione nella forma d’onda e nel tempo di percorrenza delle onde sismiche provenienti da terremoti che hanno attraversato il nucleo interno della Terra sin dagli anni '60. La parte più interna del pianeta, spiegano gli autori, raggiunge temperature simili a quelle riscontrate sulla superficie del Sole, ma la forte pressione impedisce al metallo di cui il nucleo è composto di fondere completamente.

Il nucleo interno, infatti, può muoversi in modo diverso rispetto al pianeta. La rotazione dello strato più interno dipende dal campo magnetico generato dal nucleo esterno e dagli effetti gravitazionali del mantello. Capire come avvengano le alterazioni nel movimento del nucleo, sostengono gli scienziati, potrebbe essere utile per capire come e in che modo i vari strati della Terra possano interagire.

I ricercatori hanno scoperto che dal 2009 sono stati registrati ben pochi cambiamenti, il che suggerisce che la rotazione del nucleo interno si sia interrotta. Gli scienziati sospettano inoltre che questo rallentamento possa dipendere da un’inversione nel movimento del nucleo. Tra le possibili conseguenze di questo andamento, gli esperti sottolineano cambiamenti nelle osservazioni geofisiche, come il calore del campo magnetico o la lunghezza del giorno. I risultati, concludono gli autori, sembrano evidenziare la forte interrelazione che si instaura tra i diversi strati della superficie terrestre.