Farmaci, ecco quali sono i più venduti al Nord: si capisce tutto...

Ipertensione, mal di stomaco e ossa fragili. Sono le malattie contro cui combattono i lombardi che consumano - secondo i dati di Federfarma del 2022 - soprattutto bisoprololo fumarato (per curare ipertensione e insufficienza cardiaca), pantoprazolo sodico sesquidrato (per il reflusso gastroesofageo) e colecalciferolo (per la carenza di vitamina D).

Nella classifica di Federfarma, ripresa sul sito del Corriere della sera, tra le prime dieci medicine indicate nelle prescrizioni ci sono farmaci per la lotta all’ipertensione, come il ramipril e l’amlodipina besilato, medicinali contro il diabete (la metformina cloridrato), un diuretico legato alla cura dello scompenso cardiaco. Mentre l'aspirina (acido acetilsalicilico) in Lombardia si trova in settima posizione, seguita dall'atorvastatina, per tenere a bada il colesterolo.

Per quanto riguarda i cittadini delle altre regioni italiane, si legge, "se i protagonisti della top ten dei principi attivi sono in larga parte simili, ci sono notevoli differenze nell’ordine. L’aspirina, per esempio, nel Sud Italia e nelle Isole occupa i primissimi posti della classifica". Ma è difficile capire il motivo di questa diversità.

Per esempio, è "assente, tra le Alpi e il Po, la levotiroxina sodica, che è invece ben posizionata a livello nazionale. La terapia contro le disfunzioni della tiroide passa in secondo piano rispetto ad altri rimedi. In Italia, ricorda il documento, i farmaci con ricetta medica rappresentano il 55% del fatturato delle farmacie. Questo settore nel 2022 ha raggiunto un valore di 14 miliardi, in aumento del 2,2% sull’anno precedente".