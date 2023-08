San Lorenzo, profezia dell'astrologa: il segno per cui questa notte sarà durissima

13 agosto 2023 a

Anticamente le stelle cadenti, scrive l'astrologa Susanna Schimperna su La Stampa, erano ritenute "segni anticipatori di rivoluzioni sociali, guerre, morti di regnanti o crisi di governo (a partire dagli Egizi e dai Cinesi nel VI sec. a. C), dal Rinascimento in poi gli sciami meteorici sono diventati sempre di più una semplice occasione per rispolverare antiche superstizioni: bisogna esprimere un desiderio e guai a rivelarlo; chi nel gruppo di amici vede lo spettacolo per primo troverà presto l'amore".

Ma attenzione perché ora "l'analisi astrologica ha osservato, in particolare quando è visibile la pioggia proveniente dalle Perseidi (il picco quest'anno è tra il 12 e il 14 agosto), che molti sono soggetti a scatti inconsulti, altri a esternazioni tanto dure che gli oggetti delle loro critiche il più delle volte preferiscono fingere di non aver capito, e altri ancora a sbalzi di umore che possono portarli dall'esaltazione alla cupezza". E sicome ogni anno "cambiano i transiti dei pianeti", cambia anche il tipo di influenza delle 'stelle di San Lorenzo' sui vari segni zodiacali.

Quest'anno "sono facilmente eccitabili e molto disinibiti (soprattutto a livello sessuale) gli Arieti, i Tori, i Leoni. Iper suscettibili le Vergini e i Pesci, che reagiranno a quelle che percepiranno come offese in maniera brutale, diretta, raggelante: diranno quello che pensano senza provare a usare nemmeno un minimo di diplomazia, e ne godranno infinitamente. Gemelli, Bilancia e Sagittario avranno il gusto della polemica fine a se stessa e, a differenza del precedente team di suscettibili, non si divertiranno affatto (e allora perché? mah, diciamo che di rintuzzare gli interlcutori semplicemente non potranno farne a meno). L'Acquario attribuirà alla stanchezza, alla mancanza di sonno o magari alla cattiva digestione alcuni momenti (ore, a essere precisi) di assoluta cupezza" mentre Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci – avranno un po' la testa tra le nuvole, perché saranno persi come ragazzini in sogni di cambiamenti, conquiste, gloria".