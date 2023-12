Covid, "compromesso il cuore": ecco chi rischia in questi giorni

14 dicembre 2023 a

"Dopo i 65 anni vacciniamoci per proteggere il nostro cuore": La raccomandazione viene fatta a tutti i malati fragili dai cardiologi italiani. A lanciatre l'appello in particolare è Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società italiana di cardiologia, che ha aperto oggi a Roma il congresso della società. "I pazienti affetti da patologie cardiovascolari, che sono spesso anche i più anziani - ha spiegato Perrone Filardi all'Adnkronos Salute - sono a maggior rischio di sviluppare l'infezione Covid ma anche quella influenzale".

"Dobbiamo rilanciare l'appello alla vaccinazione con il nuovo vaccino Covid, che è anche molto meglio tollerato di quelli precedenti - ha proseguito Perrone Filardi - E dobbiamo invitare a fare anche l'antinfluenzale e possibilmente anche l'antipneumococcica, perché queste sono malattie che possono fortemente gravare sulla prognosi dei pazienti anziani e dei pazienti con serie patologie cardiovascolari".

A parlare dell'importanza delle vaccinazioni è stato anche Roberto Burioni, virologo dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, che su X ha scritto: "'Il vaccino non funziona'", si sente dire in giro. Eppure, garantisce "il 71% di protezione contro l'ospedalizzazione, il 73% di protezione contro il ricovero in terapia intensiva. Non vaccinarsi essendo sopra i 60 è da autolesionisti, poi fate quello che volete, in ospedale ci finite voi". A corredo uno studio, ancora in pre-print, che ha valutato l'efficacia dei vaccini aggiornati alla variante Kraken.