Oroscopo 2024, "allineamenti cosmici drammatici": chi rischia la sciagura economica

"Allineamenti cosmici drammatici, destabilizzanti e inaspettati", "influenzeranno sviluppi finanziari sorprendenti". Insomma, non mancheranno nel 2024 secondo l'oroscopo pubblicato dal sito Periodico Daily, le sorprese per quanto riguarda i soldi e l'ambito economico.

Ma vediamo nel dettaglio, cosa dicono le stelle, segno per segno.

Ariete - "Sei più vicino di quanto pensi a manifestare un aumento dei guadagni, Ariete. Continuate a spingere verso i vostri obiettivi lavorativi con un atteggiamento positivo. Non sorprendetevi se la vostra fortuna cambierà e riceverete l’aumento che speravate quando Giove si collegherà con Urano il 20 aprile". Occhio però alle "spese eccessive".

Toro - "Venere lussuosa e Giove fortunato entrano in Gemelli rispettivamente il 23 e il 25 maggio, amplificando la possibilità di creare nuovi flussi di reddito". Ma attenzione, "l’inverno non sarà tranquillo; Mercurio retrogrado in Sagittario dal 25 novembre al 15 dicembre vi invita a riflettere se avete investito nel vostro futuro".

Gemelli - "Marte, assertivo, aumenta la vostra determinazione a raggiungere gli obiettivi finanziari quando il pianeta entra in Capricorno il 4 gennaio. Evitate rischi inutili e spese sconsiderate", soprattutto "quando Venere entra nel mix cosmico il 13 gennaio". Poi, "due potenti lune piene in Capricorno il 21 giugno e il 21 luglio" vi premieranno.

Cancro - "A partire dal 16 gennaio, Venere materialista transita nell’innovativo Acquario, sostenendo le vostre visioni e aspirazioni finanziarie". "Vi attendono riflessioni profonde, poiché Plutone retrogrado vi costringerà a ridefinire la vostra idea di stabilità finanziaria dal 2 maggio all’11 ottobre".

Leone - "Nettuno in Pesci offusca la vostra visione a marzo, il che potrebbe portarvi a fare grandi spese. Vi piace vivere il momento, ma non lasciatevi trascinare nei guai. Il 19 agosto, Giove, il pianeta della ricchezza, si trova in quadratura con il severo Saturno. Se siete stati troppo ottimisti sulle vostre finanze, aspettatevi di affrontarne le conseguenze".

Vergine - "Dal 1° al 25 aprile, Mercurio retrogrado in Ariete vi aiuterà a riflettere su eventuali iniziative finanziarie comuni. Calcolate dove vi state impegnando di più rispetto al vostro partner commerciale e quali dei vostri progetti non stanno raccogliendo i frutti proporzionati del vostro duro lavoro. In autunno ritroverete la stabilità dopo una stagione turbolenta".

Bilancia - "Riceverete ricompense finanziarie e materiali inaspettate a partire dal 20 aprile, quando Giove, il pianeta della ricchezza, si alleerà con Urano in Toro che induce al cambiamento. Esprimete gratitudine per questa eredità e mettetela da parte il prima possibile come investimento per il vostro futuro. Fate attenzione quando vi avvicinate all’unione di Marte con Urano in Toro il 15 luglio".

Scorpione - "Giove (il pianeta della ricchezza) in Gemelli porta una dose di fortuna che vi aiuterà a pagare i debiti a partire dal 25 maggio. Definite i vostri obiettivi finanziari e lavorate diligentemente per raggiungerli prima di assumere nuove responsabilità monetarie. L’11 luglio Venere entra nel coraggioso Leone, mettendo sotto i riflettori le vostre ambizioni di carriera".

Sagittario - "La metodica Luna nuova in Capricorno attiva le vostre ambizioni finanziarie il 13 gennaio, motivandovi a essere specifici e calcolati con il vostro budget. Sviluppate un flusso di lavoro costante e i frutti del vostro lavoro matureranno quando questo capitolo di duro lavoro si concluderà a giugno.

Capricorno - "Quando il Sole e Plutone entreranno nell’innovativo Acquario il 20 gennaio, iniziate l’anno con il coraggio di uscire dalla vostra zona di comfort e dai vostri metodi abituali. Ridefinite il significato di sicurezza e cogliete al volo l’opportunità di realizzare un sogno che potrebbe portare grandi guadagni. Le pressioni finanziarie emergeranno a partire dal 12 luglio, a causa dell’opposizione di Venere con Plutone.

Acquario - "l 21 marzo, un legame teso tra la lussuosa Venere e Saturno in Pesci, che governa i confini, mette alla prova la vostra capacità di vivere nei limiti delle vostre possibilità. Non lasciate che i vostri desideri superino la realtà. Fate una chiara distinzione tra ciò che potete permettervi e ciò che comprate per apparenza".

Pesci - "State correndo verso il traguardo di un ambizioso obiettivo finanziario all’inizio del 2024". Quest’anno "vi mette alle costole un’energia potente per sostenere la vostra produttività e magnetizzare le manifestazioni di denaro". Infine, "l’eclissi solare in Bilancia del 2 ottobre vi dà il via libera per fare un investimento comune con qualcuno che amate o di cui vi fidate".