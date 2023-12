Oroscopo di Natale e Capodanno, Paolo Fox: il segno che vivrà feste sciagurate

22 dicembre 2023 a

a

a

Chi crede nelle stelle sta compulsando da giorni tutti gli oroscopi possibili per sapere quali sorprese (belle e brutte) riserverà il nuovo anno. Ma prima del 2024 c'è ancora un bello scoglio da superare: la settimana che va da Natale a Capodanno.

Le feste più amate e attese dell'anno infatti, sono spesso foriere di scossoni soprattutto dal punto di vista familiare: alzi la mano chi non ha mai litigato sotto l'albero, se non addirittura a tavola con tutti i parenti schierati, magari per i più futili motivi o qualche vecchio rancore non del tutto sopito. Anche dal punto di vista economico, peraltro, le tensioni non mancano mai, tra cenoni e veglioni da organizzare (e pagare).

"Saturno contro". Oroscopo 2024: ecco chi avrà un anno da incubo

Per tutti questi motivi, le previsioni per 25 e 31 dicembre di Paolo Fox, tra i più stimati astrologi italiani, potrebbero risultare assai utili. Così, in rigoroso ordine di segno, si parte dagli Ariete: si consiglia di fare attenzione "al malumore causato dalla Luna agitata". Tuttavia, "l’ultimo dell’anno sarà piacevole" all'insegna di un progetto "che dovrà essere recuperato al più presto".

I Toro dovranno essere cauti per quanto riguarda "la sfera sentimentale", per cui "meglio evitare i conflitti". Nubi scure all'orizzonte: "Sarà un Capodanno diverso dagli altri perché sono preoccupati per qualcuno o per qualcosa".

Pericolo stress per i Gemelli, che potrebbero soffrire soprattutto nelle relazioni sentimentali. Anche a San Silvestro, è alto il rischio di "farsi prendere da inutili malinconie". A occhio e croce, si tratta del segno più "sfortunato".

"Chi emerge dal cono d'ombra dopo 15 anni": oroscopo 2024, la rivelazione di Simon & The Stars

Buone notizie invece per i Cancro, che secondo le stelle dovrebbero trascorrere delle feste "intriganti" con "Venere favorevole" e "l’amore protagonista l’ultimo dell’anno".

Periodo interlocutorio per i Leone, alle prese con "nuove proposte" e "conti lasciati in sospeso" da "mettere in ordine" per Capodanno, con tutto quello che può significare.

Natale non troppo sereno per i nati sotto il segno della Vergine, con problemi legati al lavoro a fare ombra alle nuove opportunità. Risultato: "Nell’ultimo dell’anno ci sarà molta più riflessione che ricreazione", anche se l'inizio del prossimo anno, preannuncia Fox, "porterà giustizia".

Luci e ombre per i Bilancia: attesi da "un contenzioso rimasto aperto" e a cui l'astrologo consiglia "prudenza con molti segni". Il 31 dicembre dovrebbero invece risolversi "i dubbi in amore".

"Soldi, case e bollette": Paolo Fox e l'oroscopo 2024, il segno che vivrà sei mesi infernali

"Un Natale sereno" e "provocazioni" in agguato a Santo Stefano per i Scorpione, con "nuove sfide professionali" in arrivo per gli ultimi due giorni del 2023.

Avvertimento per i Sagittario: "in amore non dovranno alimentare contrasti" ma a Capodanno sul fronte rosa sembra volgere tutto al meglio.

I Capricorno sono attesi a "favorevoli cambiamenti" che "stravolgeranno la loro vita", addirittura. "Serata molto divertente" a San Silvestro, grazie a "Giove e Saturno favorevoli".

Ultimi due segni. Gli Acquario sono fortemente a rischio di "perdere le staffe il giorno di Natale" e per questo dovrebbero impegnarsi a "parlare chiaro e senza filtri". Meglio a Capodanno, quando l'umore sarà in ripresa e "potranno farsi scivolare addosso le provocazioni".

Chiudono i Pesci, che avranno l'obiettivo di "trovare un po’ di serenità perduta". In vista addirittura "una rinascita sentimentale" e "tanti baci a mezzanotte" per il 31.