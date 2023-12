Oroscopo 2024, i segni più fortunati? Ecco chi può tirare un sospiro di sollievo

30 dicembre 2023 a

a

a

Come sarà il 2024? E soprattutto quali saranno i segni dell'Oroscopo più fortunati? Le previsioni, stando a quanto riporta Leggo, sono positive per l'Ariete, che non avrà nessun tipo di problema l'anno prossimo. Non può lamentarsi nemmeno il Toro, che vivrà dei bei momenti soprattutto nella prima metà dell'anno. Combattivi i Gemelli, che riusciranno ad affrontare le sfide che gli si presenteranno davanti. Fortunato il segno del Cancro, a cui viene consigliato di buttarsi a capofitto nel nuovo anno, con grande fiducia in se stesso.

Meno positive le previsioni per il Leone, la cui prima metà dell'anno potrebbe essere piuttosto complessa, anche perché la fortuna non sarà per niente a suo favore, fatta eccezione per l'inizio dell'estate, quando potrà tornare a splendere. Sarà un anno controverso, invece, per la Vergine, che sarà messa alla prova soprattutto nella seconda metà del 2024. Ordine ed equilibrio saranno le parole d'ordine per la Bilancia, che non avrà nessun particolare problema da affrontare.

Oroscopo 2024, la classifica: il segno all'ultimo posto, per chi sarà un anno da incubo

Lo Scorpione, invece, riuscirà a trovare il sorriso e il buonumore solo a partire dalla seconda metà dell'anno, sempre se non si lascerà scoraggiare dalle delusioni e dalle difficoltà del passato. Neanche una briciola di fortuna per il Sagittario, che sarà costretto a stare sempre allerta e con gli occhi aperti. Totalmente diversa la situazione per il Capricorno, che avrà tutti i pianeti a suo favore e ottime prospettive. Il prossimo anno, poi, sarà felice e sereno per l'Acquario, ma solo nella bella stagione. Infine i Pesci, che dovranno lottare per ottenere qualche gioia.