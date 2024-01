Branko, l'oroscopo di martedì 2 gennaio

Branko 02 gennaio 2024 a

ARIETE

Siete subito in buona posizione di partenza verso il 2024. Gennaio presenta però due transiti ostili, Mercurio e Marte quando si incontrano in Capricorno, ma intanto Venere in Sagittario apre una nuova avventura di vita. Luna incide sull’attività mentale: intuizioni, entusiasmo, voglia di novità anche in amore. Questo amore illuminato da una fantastica Venere piena di fuoco. Conquiste avventure. Coniglio: lasciatevi alle spalle i momenti grigi del passato.

TORO

Buon Anno e buona fortuna. Questo è l’augurio che lancia Giove nel vostro segno, fino al 24 maggio! Iniziare il 2024 con la protezione del pianeta della fortuna è sempre un buono auspicio per l’anno che verrà. Salute, lavoro, studio, affari, tutto diventa più facile da raggiungere. Ma la conquista più bella a cui puntare è certamente la felicità in amore! Capodanno con tutte le stelle a vostro favore, in particolare la Luna in Vergine, campo della fortuna, auguri!



GEMELLI

Non giudicate il vostro nuovo anno troppo negativamente, anche se effettivamente inizia con un cielo astrale non a vostro favore. Le stelle girano, già il 4 Marte diventa positivo, Il 14 Mercurio, il 23 Venere. Ma noi ricordiamo già oggi l’arrivo di Giove nel vostro segno il 24 di maggio. Tutto, ma proprio tutto,sarà possibile migliorare. Oggi cautela nella salute, Luna pesante per lo stomaco, viaggiate con cautela

CANCRO

Come ogni anno Sole e pianeti in Capricorno mettono in discussione le collaborazioni o, meglio, le intese nate nella seconda parte dell’anno scorso. Vi invitiamo ad agire con razionalità e cautela specie dopo il 4 gennaio quando inizia la difficile opposizione di Marte, seguito da Mercurio il 14, Venere il 22. Diciamo che questo primo mese dell’anno che vi darà molto ancora è più un esame, una prova di entrata in una nuova fase della vostra vita. Oggi giorno di incontri

LEONE

In questo 2024 molto italiano, il vostro cielo astrale appare variopinto, con qualche discesa seguita da spettacolari salite in alto. Già i primi cinque giorni del nuovo anno portano incredibili occasioni di guadagno, Luna, Mercurio, Venere e Marte si trovano nel campo della fortuna. Non perdete tempo, è già stagione di impegni che devono puntare lontano. Negativo appare sempre Giove che i primi mesi resta in Toro, conflitti professionali.

VERGINE

Inizio dell’anno non congeniale al vostro carattere ipersensibile, ma siete anche abbastanza forti da non lasciarvi guidare solo dalle emozioni, che non devono essere però trattenute. Che scoppi la passione! Marte sarà straordinario dal giorno 4, quando entra in Capricorno e formerà un aspetto diretto con Giove e Urano in Toro, la fortuna si farà sentire. Materna, protettiva, amica, questa Luna in Vergine. Questo è un segnale sicuro di ripresa.

BILANCIA

Un attimo…e arriverete al successo. Il vostro segno vi ha dotato di una particolare abilità nel trattare con la gente, che non sempre sapete sfruttare. Dal 4 gennaio non sarà sempre facile mantenere un atteggiamento equilibrato e diplomatico, Marte si mette contro, ma questo è il solo modo per tenere sotto controllo la situazione pratica e domestica. Non spingetevi troppo in avanti con le iniziative finanziare, mantenete al sicuro quello che possedete. Nel 2024 vi riprenderete tutto.

SCORPIONE

Il 2024 è segnato da una nuova, potente, e fino a questo momento, sconosciuta influenza, Plutone in Acquario e questo aspetto assume una speciale importanza per voi che da Plutone siete governati. Ma insieme a prove e rinunce, all’impegno continuativo, a qualche apparente sconfitta, alla fine troverete l’occasione per una vera rinascita. Molto bella la sfera amorosa, oggi stesso Luna procura incontri sexy leggermente hard, proibiti come piace a voi!

SAGITTARIO

Saturno, anno secondo… è chiaro che l’influsso del severo pianeta in Pesci avrà importanza anche in questo 2024, che dal 24 maggio vi porterà anche la sorpresa di Giove, vostro “padre”, in opposizione. Diciamo che prosegue la serie di esami che vi hanno già tanto impegnato, ma è anche vero che avete in gennaio e febbraio un periodo fiorente. Lievemente pesante l’odierna Luna per il vostro delicato fegato e stomaco. Amore in arrivo.

CAPRICORNO

Sono i giorni del vostro compleanno, dal punto di vista astrologico, il più bello degli ultimi anni. Una mano felice guida le vostre azioni nel campo pratico, incredibile la capacità di resistenza davanti alle pressioni di nemici che aumentano di giorno in giorno. Ma proprio questa è la prova più tangibile del grande successo del Capricorno. Il 2024 vi trova in cima ai segni con le maggiori possibilità di riuscita. Marte arriva il 4, nuove passioni alla porta

ACQUARIO

Un caro saluto da Venere e Marte congiunti nel focoso Sagittario – non male come inizio del nuovo anno! – Invitiamo le persone sole in attesa di una nuova passione di agire subito, chissà che la Befana non porti anche una zolletta di zucchero insieme a qualche pezzetto di carbone, specie ai coniugi del segno. Il 2024 sarà proprio come voi lo immaginate, andrete su e giù per le antiche scale. Ma Plutone comincerà a demolire tutte le strutture fragili della vostra vita.

PESCI

Nuova navigazione, partirete il 4 gennaio forti dell’aiuto di Marte finalmente positivo dal Capricorno. Restano per qualche giorno in posizione critica Mercurio e Venere, questo fa pensare che bisogna osservare cautela nel lavoro, affari, famiglia. Capodanno rilassante in luoghi diversi ma è richiesta cautela durante gli spostamenti. Agitato il matrimonio ma non si può dire certo che manchi l’amore. Sicure novità per i single, la notte della Befana. Incontro passionale