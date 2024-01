Oroscopo di Branko di mercoledì 3 gennaio 2024

Branko 03 gennaio 2024 a

ARIETE

Una nuova prospettiva per la vostra carriera. Questo è il positivo segnale della Luna ultimo quarto nel settore delle collaborazioni, ma non dovete avere fretta di concludere. Luna indica anche i rapporti con una donna, ma non specifica di che genere. Se volete stare bene, evitate gli eccessi. Ultimo giorno di Marte passionale, Venere focosa, fatevi rapire per sempre!

TORO

Affermazioni professionali, Luna cambia fase nel campo del lavoro e del guadagno; visto anche l’incondizionato favore di Mercurio, prendete in considerazione tutte le possibilità, lanciate per primi le vostre proposte e richieste. Favoriti anche i viaggi di piacere. Consigliamo di partire entro venerdì sera. Questo oroscopo “sente” nell’aria la fortuna per voi.



GEMELLI

Vivere sopra le righe è la vostra condizione normale, ma alla fine vi procura anche tanto stress e non vi aiuta ad ottenere prima i risultati. Oggi non c’è bisogno di agitarsi, Luna è a vostro favore, porta notizie finanziarie e vi aiuta nelle questioni dei figli. L’amore va guardato a vista, non per gelosia ma perché deve diventare il centro della vostra attenzione. Viaggi lontani ben protetti da Plutone e Giove.

CANCRO

Ultimo quarto di Luna in Bilancia è importante per noi tutti perché coinvolge le relazioni più strette, soprattutto quella che è la collaborazione per eccellenza, il matrimonio. Rinverdite la vostra unione, rafforzate i rapporti che non vi hanno deluso, oppure tagliate qualcosa. Nettuno, pianeta della metamorfosi è vostro amico. Anche con mare grosso, questa notte pescherà per voi una perla rara.

LEONE

In primo piano l’attività professionale, le finanze, la carriera. Ottima Luna in Bilancia fino a venerdì in cambiamento di fase per affrontare colloqui importanti e chiarire le questioni scritte, i conti, l’amministrazione domestica. Ultimo quarto è prezioso per riconsiderare le questioni legali sul tappeto. Insomma, salvadanaio pieno? Amore: risate dalla camera da letto.

VERGINE

Una breve vacanza in due sarebbe il regalo più bello per il vostro amore: già sente il richiamo sensuale di Marte. Incontri eccitanti per le persone sole, vanno vissuti con intensità ma senza crederci troppo. Se avete figli grandi, nuove discussioni in casa. Proseguono guerre intestine nell’ambiente lavorativo, ma voi disarmate tutti con la vostra natura raffinata e gentile. Sbocciano nuove idee grazie a Plutone attivo nel campo pratico.

BILANCIA

Un’alimentazione disordinata sarà penalizzata dalla Luna (stomaco) che cambia fase nel vostro segno, attenzione richiesta anche nei prossimi giorni, dovete essere disciplinati e iniziare, magari, una cura depurativa per i vostri reni. Ultimo quarto conclude un anno lavorativo e annuncia altri progressi nel 2024, potete quindi dedicare più tempo alla vita personale. Giove porta in alto le speranze d’amore - qualcosa accadrà.

SCORPIONE

Le stelle confermano che state attraver- sando un periodo professionale di grande respiro e quindi non mancano nuove possibilità di guadagno, ma questa non è una buona ragione per gettare via i soldi in spese non necessa- rie. L’odierno cielo, che trova il suo trionfo nella Luna ultimo quarto è il momento giusto per una nuova gara professionale, una nuova asta per gli affari. Plutone annuncia un colpo di fulmine, quello che gli americani chiamano “love at the first sight”, amore a prima vista.

SAGITTARIO

Che bella Luna per gli affari! Ultimo quarto in Bilancia, punto felice del vostro oroscopo è sostenuto anche da Mercurio e dal grande Giove. Intensificate le relazioni sociali, fatevi ricevere da persone che possono aiutarvi nella professione, siete facilitati nei rapporti con le autorità. Magnifico un viaggio. Amore: è facile esercitare l’autorità con chi è più debole, Venere vuole vedervi vincenti anche con chi vi contesta o vi sfugge.

CAPRICORNO

ll cambio di Luna in Bilancia assume un ruolo importante per la famiglia e coinvolge anche la vita professionale. Segna la conclusione, forse solo simbolica, di un certo percorso, aiuta a tagliare dove è necessario, per iniziare qualcosa di nuovo con la prossima Luna. Qualche piccola noia per le giovani donne è una passeggera burrasca con la persona cara, prendete coscienza che anche gli altri possono avere problemi. Tramonto rosso: arriva Marte!

ACQUARIO

L’importante è spiegare e difendere le vostre ragioni con vigore e con passione, come è nel vostro stile, quando volete ottenere qualcosa. Successo o amore? Scegliete voi, ma noi pensiamo che possiate brillare in entrambi i campi. Venere è fantastica: insieme al vostro Plutone crea l’atmosfera giusta per nuovi incontri. Ultimo quarto in Bilancia, segno amico, segno del lontano significa che lontano qualcuno vi pensa. Un piccolo problema solo con Giove, tendenza ad esagerazioni.

PESCI

È importante l’Ultimo quarto che si forma in Bilancia tra oggi e domani, chiede una pausa di riflessio- ne a noi tutti: quanto abbiamo contribuito da soli alle nostre difficoltà o alle speranze non realizzate? Se abbiamo qualche problema con le donne, meglio non affrontarlo in questa fase lunare, pesante proprio per il gentil sesso. Vero anche che Venere negativa disturba più i rapporti con l’amante oppure rivela al mondo qualche relazione nascosta. Relax per la salute.