Branko, l'oroscopo di oggi 8 gennaio: "Clima instabile", il segno che soffre

Le stelle di Branko, l’oroscopo del giorno di oggi, lunedì 8 gennaio 2024.



ARIETE (21 marzo - 20 aprile): Luna in Sagittario ottimista e giusta per fare qualcosa di nuovo, eccitante e stimolante. Non pensiamo tanto all’eccitazione amorosa, visto Marte scontroso, quanto a uno slancio ritrovato e nuovo per cercare occasioni fortunate in viaggio, lontano. Agitato il solito ambiente di lavoro ma le persone nuove che porta Venere sono fatte per voi. Puntate le vostre carte migliori, farete centro. L’importante è concludere prima dell’11, Luna nuova.

TORO (21 aprile - 21 maggio): È rimasto un po' di stress, ma le feste sono finite e le vostre stelle sono già questa mattina in pieno fervore, azione! Andare dove, con chi? Decidete voi, noi diciamo solo che Sole e pianeti sono tutti dalla vostra parte, non potete perdere. Tuttavia se il progetto è davvero importante e ambizioso, impostate giovedì 11 con Luna nuova in Capricorno in aspetto con Giove e Urano. Fortuna e ingegno. Primi successi del 2024 per i giovani Toro.

GEMELLI (22 maggio - 21 giugno): Un atteggiamento un po' esaltato può andare bene in amore, il coniuge vi conosce e sa come prendervi. Ma se siete alle prese con qualcuno da conquistare non fate troppo gli spiritosi, parlate di meno, la persona che avete accanto vuole voi non le vostre barzellette. Luna è diventata pessima all’improvviso, rimandate gli affari a giovedì, quando Mercurio comincia ad allontanarsi dal Sagittario. Dove restano però Luna, Venere e Marte, cautela.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio): Condizioni climatiche instabili incidono anche sulla vostra salute, cercate di riguardarvi. Marte è infiammato, ma le notizie che arrivano oggi soprattutto dall’esterno possono avere effetti positivi sulla vostra sfera finanziaria, anche in Borsa. Giove aiuta a crescere e crea circostanze fortunate anche per la famiglia, per i figli. Venere è determinata a portavi passione se siete soli. Indossate il vostro abito migliore, fatevi vedere.

LEONE (23 luglio - 23 agosto): Ogni volta che Luna, Venere, Mercurio, Marte, transitano in Sagittario vi annunciano fortuna in arrivo. Il regalo più prezioso è l’ottimismo, il gusto dell’avventura e della sfida che ritrovate, cosa che vi rende vincenti. La vittoria finanziaria è praticamente certa, l’unico intoppo potrebbe essere creato da Giove, questioni legali da controllare con una persona di fiducia. La stella dell’amore lancia coriandoli colorati sull’uomo Leone.

VERGINE (24 agosto - 22 settembre): Romantiche le foglie gialle in amore… questi abbandoni nostalgici possono anche far bene al cuore, ma non bisogna esagerare, non siete soli, lassù qualcuno vi ama. È Giove, astro della passione e della fecondità! Le donne sono oggi veramente agitate e noi comprendiamo questa agitazione dovuta alla Luna in Sagittario, gli uomini stanno ancora peggio maltrattati da Marte. In situazioni simili è richiesto completo relax. Visita medica.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre): Il desiderio di avventura deve essere realizzato soprattutto nell’attività professionale, nella carriera. Non sappiamo se siete tutti esperti e portati per il gioco degli affari, ma sarebbe un vero peccato perdere influssi così decisi e costruttivi. Lanciate le vostre proposte, cercate nuove occasioni o nuovi lavori, se gli attuali non vi soddisfano più. Ricordiamo che il 2024 ha in serbo per voi cambiamenti che oggi nemmeno immaginate.

SCORPIONE (23 ottobre - 22 novembre): Luna positiva per tutte le questioni materiali e per il lavoro, attivatevi subito. L’energia, la lotta, l’attività concreta, daranno frutti eccezionali. Non sbaglierete nemmeno i conti, i recenti smacchi vi hanno insegnato molto. Il fatto è che siete sempre in anticipo, siete sempre un po’diversi. E questo crea problemi con gli altri, anche in famiglia e nella vita amorosa. Siete sempre in tempo per tagliare qualcosa, come vuole Plutone.

SAGITTARIO (23 novembre - 21 dicembre): Ieri, oggi, domani. Nel segno arriva la prima Luna del 2024. Primo appuntamento con positive novità nel lavoro, affari. Ma questa pur ottima Luna non può tranquillizzare, calmare le acque agitate in famiglia. Risveglia il cuore, chiama l’amore e l’amicizia. Ecco che cosa dovete ritrovare nella vostra allegra esistenza: il valore dell’amicizia, campo che avete molto trascurato l’anno scorso. Quest’anno avrete bisogno di amici veri e sinceri.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio): Dobbiamo mettere l’accento sul rapporto con le donne, le stelle insistono su questo argomento. Venere, emblema della femminilità è in un punto nascosto del vostro oroscopo oggi ha vicino anche la Luna, per non parlare di Mercurio e Marte. C’è un problema tra madri e figlie, con la moglie, con una cugina o con una collega di lavoro. Il problema può essere risolto. Vivete una stagione astrale senza precedenti, tutto può essere cambiato.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio): Non appena vi calmate e ritroverete le energie consumate nel weekend lanciatevi nel lavoro e studio. Imbattibili nell’ambiente professionale, gratifiche morali e finanziarie. Plutone stimolato anche da una Luna internazionale, protegge iniziative all’estero e – questa è la grande sorpresa dell’inverno - porta all’Acquario amori forestieri. Siete ben visti da persone importanti, che possono darvi la spinta giusta, approfittate di questi favori.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo): Un’iniziativa pratica, un progetto di collaborazione, una trattativa per un affare… possono mostrare punti deboli e ritardare la realizzazione, meglio non insistere anche perché c’è un forte richiamo verso la vita privata, ben altra Luna vi seguirà dopo il 10. La riuscita dipende anche dalla vostra esperienza, che vi aiuta ad aggirare un ostacolo, ma attenti a non crearvelo da soli, con un atteggiamento lunatico. Zuccheri sotto controllo.