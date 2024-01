Covid, in Cina spunta la variante killer: "Mortale al 100 per cento"

24 gennaio 2024 a

Un nuovo coronavirus. È questo su cui sta lavorando la Cina, che da tempo sperimenta la "variante killer" del Sars-Cov-2. Si chiama GX_P2V ed è stata inizialmente scoperta nel 2017 nei pangolini malesi e conservata in un laboratorio di Pechino. Qui gli scienziati la starebbero sperimentando su topi "umanizzati", ossia geneticamente modificati per esprimere il recettore ACE2 umano. L'obiettivo? Verificare la sua capacità di causare malattia negli esseri umani. E al momento gli esiti sono tutt'altro che rassicuranti, visto che la variante presenta "un tasso di mortalità del 100 per cento nei topi".

In particolare, tutti questi animali sono morti entro otto giorni. Gli studiosi, coordinati da Lai Wei, Shuiqing Liu e Shanshan Lu del College of Life Science and Technology dell’Università di tecnologia chimica di Pechino, hanno anche notato alti livelli di carica virale nel cervello dei roditori. Motivo per cui la causa della loro morte potrebbe essere collegata a un’infezione cerebrale. Ma cos'è questo virus? GX_P2V è un mutante del Covid GX/2017, un patogeno correlato a SARS-Cov-2 identificato prima ancora della pandemia. Conservato in un laboratorio di Pechino, si è adattato alla coltura cellulare. "Il coronavirus del pangolino correlato alla SARS-CoV-2, GX_P2V (short_3UTR) ha provocato una mortalità del 100 per cento nei topi hACE2, potenzialmente collegata all’insorgenza di un’infezione cerebrale tardiva" hanno confermato gli autori dello studio.

Inutile dire che il timore degli esperti è che GX_P2V si diffonda anche negli esseri umani. "Questa follia deve essere fermata prima che [sia] troppo tardi" ha scritto su X il dottor Gennadi Glinsky, professore in pensione della School of Medicine di Stanford, preoccupato per le misure di biosicurezza impiegate durante la ricerca. E a fargli eco è stato Francois Balloux, esperto di malattie infettive dell’University College di Londra. Per lui quello cinese è "uno studio terribile, totalmente inutile scientificamente".