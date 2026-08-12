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Eclissi, la diretta dell'evento spaziale: le immagini della Nasa

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mercoledì 12 agosto 2026
Eclissi, la diretta dell'evento spaziale: le immagini della Nasa

2' di lettura

L'eclissi totale di Sole è la migliore occasione per riuscire a scoprire i meccanismi all'origine del meteo spaziale, dalle spettacolari aurore polari alle tempeste geomagnetiche che potrebbero minacciare satelliti e reti elettriche. Per questo sono numerosi i gruppi di ricerca di tutto il mondo che hanno deciso di seguire l'eclissi lungo la fascia della totalità che attraversa Groenlandia, Islanda e Spagna. Ricercatori sostenuti dalla Nasa seguiranno l'ombra della Luna con un aereo da ricerca ad alta quota in modo da inseguire la totalità per quasi un'ora: da Reykjavik, dove il massimo è previsto alle 19,48 italiane a Valencia, dove l'appuntamento con il Sole nero è alle 20,33: italiane. Un gruppo di ricerca italiano e irlandese volerà su un Airbus dell'Aeronautica Militare Irlandese per studiare il campo magnetico della corona solare con il telescopio E-CorMag, sviluppato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino e dall'Università di Firenze con l'Osservatorio della Valle d'Aosta e l'Università. Di Inaf e Università di Bologna con l'Università di Padova è la missione Vento (Vulcanoid Eclipse Near-sun Test Observations), che dal Nord della Spagna sfrutterà l'eclissi per cercare gli ipotetici asteroidi che si trovano fra Mercurio e il Sole, chiamati vulcanoidi. Un guppo dell'Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche di Padova segue l'eclissi dalla Spagna, dove nell'Osservatorio di Javalambre validerà il prototipo dello strumento Ciss (Circular Slit Spectrograph), progettato per mappare più rapidamente la corona solare realizzato con gli osservatori dell'Inaf di Capodimonte e Torino, e con Università di Firenze. Islanda e Spagna sono anche la meta degli studenti universitari del Nationwide Eclipse Ballooning Project, supportato dalla Nasa: lanceranno palloni aerostatici per studiare come l'oscuramento del cielo durante l'eclissi influisce sull'atmosfera terrestre. L'Agenzia Spaziale Europea, infine, userà la sonda Solar Orbiter per mappare i campi magnetici della superficie visibile del Sole, in modo da verificare se i modelli attuali riproducono in modo fedele l'ambiente magnetico del Sole. 

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