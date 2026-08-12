Sondaggio Mannheimer, bomba sule elezioni: "Questa cosa non aiuterà Vannacci"

Roberto Vannacci ha presentato il suo programma in vista delle prossime elezioni. E a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7, è stato ospite Renato Mannheimer. Il sondaggista ha spiegato che, nonostante le ultime rilevazioni danno il generale in netta crescita, il suo programma potrebbe in qualche modo ostacolarlo.
"In Italia è il 7%, ma il 93% non è d'accordo. Questo 7% è cresciuto perché c'è questo elemento di novità e di stanchezza verso la politica in generale - il pensiero di Mannheimer -. Le persone stanche dalla politica, lontane dal dibattito pubblico prendono come bella questa novità. Ora il programma non so quanto favorisca Vannacci perché per esempio i giovani e Vannacci che lui chiama a votare, ma anche dagli astenuti dove ci sono la maggior parte i giovani. I giovani credono poco a queste cose, credono poco nella potenza del maschio che deve proteggere la sua donna".
Sondaggio Mannheimer, uno choc: "Quanto valgono Di Battista e Vannacci"Renato Mannheimer, in collegamento con L'aria che tira su La7, ha parlato di Roberto Vannacci e di Alessandro Di Bat...
E ancora: "Quando i giovani o gli elettori potenziali di Vannacci leggeranno il programma, qualcuno potrebbe addirittura ripensarci. Questo programma non va a favore di Vannacci. Adesso è sopra al 7%, ma vedremo se questo programma lo aiuta o no. Io credo che non lo aiuti molto perché questi temi non sono così popolari in Italia come si crede".