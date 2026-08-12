Sondaggio Mannheimer, bomba sule elezioni: "Questa cosa non aiuterà Vannacci"

Roberto Vannacci ha presentato il suo programma in vista delle prossime elezioni. E a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7, è stato ospite Renato Mannheimer. Il sondaggista ha spiegato che, nonostante le ultime rilevazioni danno il generale in netta crescita, il suo programma potrebbe in qualche modo ostacolarlo.

"In Italia è il 7%, ma il 93% non è d'accordo. Questo 7% è cresciuto perché c'è questo elemento di novità e di stanchezza verso la politica in generale - il pensiero di Mannheimer -. Le persone stanche dalla politica, lontane dal dibattito pubblico prendono come bella questa novità. Ora il programma non so quanto favorisca Vannacci perché per esempio i giovani e Vannacci che lui chiama a votare, ma anche dagli astenuti dove ci sono la maggior parte i giovani. I giovani credono poco a queste cose, credono poco nella potenza del maschio che deve proteggere la sua donna".