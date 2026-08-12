Nicolò Martinenghi scoppia a piangere in diretta: cosa è successo

Nicolò Martinenghi è di nuovo campione d'Europa nei 100 rana. Una vittoria che vale molto più di una medaglia, soprattutto per tutto quello che l'azzurro si è lasciato alle spalle negli ultimi mesi. Al termine della gara, infatti, la tensione si scioglie nelle lacrime e Martinenghi racconta senza nascondersi quanto sia stato difficile arrivare fin qui: "È stato un anno veramente difficile dove ho anche pensato di smettere di nuotare. Oggi è stata una gara di passione, di forza, scusate il gergo, di palle".

Le parole arrivano tra la commozione, quasi a fatica: "Non ho parole, non so cosa dire — ha detto — Oggi è stata una gara di cuore, di voglia e di riscatto. Ho dato tutto quello che potevo in acqua". Poi il pensiero va alle persone che gli sono state accanto: "Ringrazio tutto il team che mi segue: siamo compagni di squadra, siamo un gruppo unito". E ancora: "È stato un anno difficilissimo, mi sono commosso e non mi era capitato neanche alle Olimpiadi, ma ogni volta che entro in acqua mi sento meglio".