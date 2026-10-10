Un grave incidente legato all’intelligenza artificiale potrebbe verificarsi entro il 2027, provocando conseguenze significative per la società. A lanciare l’allarme sono diversi esperti e dirigenti del settore, secondo quanto riportato da un’inchiesta di Axios, che evidenzia le preoccupazioni delle principali aziende tecnologiche, tra cui OpenAI e Anthropic.

Lo scenario ritenuto più plausibile è un attacco informatico su larga scala, provocato da sistemi autonomi sfuggiti al controllo oppure dall’utilizzo dell’IA da parte di criminali. Le conseguenze potrebbero includere il blocco di Internet e dei conti correnti, blackout elettrici e interruzioni delle forniture idriche.

Oltre ai danni materiali, un simile evento rischierebbe di alimentare la sfiducia dell’opinione pubblica nei confronti della tecnologia e dei suoi sviluppatori. Nel mirino delle critiche potrebbero finire figure come Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, e Dario Amodei, alla guida di Anthropic, insieme al presidente statunitense Donald Trump, accusato di essere poco propenso a regolamentare il settore.

Le aziende stanno già elaborando piani di emergenza e si preparano a un possibile confronto con il Congresso americano. Tra le misure ipotizzate figurano la sospensione dei modelli più avanzati e l’introduzione di sistemi di spegnimento d’emergenza. Tuttavia, bloccare tecnologie già diffuse su numerosi dispositivi potrebbe rivelarsi particolarmente complesso.

Secondo alcune fonti citate da Axios, l’incidente potrebbe verificarsi entro sei-dodici mesi. OpenAI sottolinea, però, che le esercitazioni interne servono a prepararsi a diversi scenari possibili, che non vengono considerati inevitabili.