Salsa di pomodorini datterini, richiamo del ministero: frammenti di vetro, il famosissimo marchio nel mirino

06 marzo 2020 a

a

a

Pomodorini datterini nel mirino del ministero della Salute. È stato infatti pubblicato il richiamo per un lotto di salsa pronta a marchio Iper. All'interno si sospetta la presenza di vetro. Il prodotto "incriminato" è venduto in bottiglie di vetro da 330 grammi con il numero di lotto D304/19 e i termini minimi di conservazione 31/10/2022 e 31/12/2022. La salsa di pomodorini è stata prodotta per Iper Montebello Spa da Bottega di Sicilia Srl nello stabilimento di contrada Capraro a Vittoria, in provincia di Ragusa. Per precauzione si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e, per chi l'avesse acquistato, restituirlo nel più breve tempo possibile al punto vendita.