Jannik Sinner, la ribellione contro Djokovic: i 4 minuti che cambiano tutto

A volte bastano quattro minuti per cambiare la storia. È successo nel tardo pomeriggio del 25 novembre 2023, a Malaga, durante la semifinale di Coppa Davis. Novak Djokovic era avanti 5-4 nel terzo set, con al servizio Sinner. Tre match point consecutivi per il serbo. La scena è familiare a quella dell’ultimo Roland Garros, con Jannik che aveva tre match point su Carlos Alcaraz, sprecati, prima di perdere al quinto set. L’avversario ha fatto tutto bene, ma poi è arrivato il momento in cui Novak ha chiuso. Punto dopo punto, come un destino già scritto. In quei 240 secondi, Jannik Sinner non si è limitato a salvare tre palle match. Ha fatto di più: ha strappato il servizio al numero uno, lo ha stordito e ha vinto per 6-2, 2-6, 7-5. L’allievo che ha battuto il maestro, cambiando per sempre il destino dei confronti tra i due.

Oggi, venerdì 11 luglio, è in programma la semifinale a Wimbledon, la decima tra Sinner e Djokovic, con l’altoatesino che è in vantaggio per 5-4. La prima volta fu uno schiaffo di Nole, a Montecarlo nell’aprile 2021: il serbo che ha vinto per 6-4, 6-2, senza nemmeno sudare. Nel 2022, a Wimbledon, poi, Sinner è andato vicino all’impresa: avanti due set nei quarti, ma Djokovic è rientrato negli spogliatoi, ha cambiato faccia, passo, e ha vinto in rimonta in tre set consecutivi. Un anno dopo, sempre sull’erba londinese, i due si sono ritrovati in semifinale. Djokovic ha trionfato ancora, ma qualcosa è risultato diverso. Non c’era più dominio, solo margine.

