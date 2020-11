La bellezza nel pieno rispetto della natura e dell'ambiente: il parere del dottor Massimo Chimenti

12 novembre 2020 a

a

a

La start up Beauty System Pharma ha nel DNA la ricerca continua e come obiettivo quello di produrre prodotti Made in Italy. In special modo grazie al proprio brevetto internazionale Hyalarenol-Al si sta facendo strada nella produzione di Acido Ialuronico bio-reticolato e purificato, con sostanze naturali e fisiologiche.

Nello specifico, con il brand Hāpai, l’azienda ha creato una nuova sinergia tra la filosofia di trattamento antiaging, fondato sulle recenti acquisizioni epigenetiche, formule brevettate, percorsi personalizzati volti a garantire la massima efficacia dell’aging e della salute della pelle.

Il Dottor Massimo Chimenti ci spiega l’importanza dell’Acido Ialuronico e le caratteristiche di questo nel fabbisogno della nostra pelle.

In molti credono che tutti i preparati, che di base contengono l’Acido Ialuronico prevengono e aiutano a far rimanere giovani, ci spiega come realmente stanno le cose?

Nella nostra ricerca e filosofia siamo molto attenti a ricavare con procedimenti naturali innovativi l’acido ialuronico, in modo da renderlo disponibile per i diversi usi farmaceutici in modo sicuro nel rispetto della persona e dell’ambiente. Non dobbiamo dimenticare che il nostro corpo è formato da acqua e nel processo di crescita che va fino all’invecchiamento, questa in percentuale viene sempre più assorbita e c’è bisogno di reintegrarla, questo è uno degli scopi dell’acido ialuronico.

Il nostro brevetto prevede la produzione da fonti biotecnologiche dell’Acido Ialuronico e il suo trattamento con procedimenti naturali innovativi, in modo da renderlo disponibile per i diversi usi farmaceutici in modo sicuro nel rispetto della persona e dell’ambiente.

In particolare, Hāpai ha unito questa formula con l’approccio epigenetico, ci spiega di cosa si tratta?

L’epigenetica è lo studio di come ambiente, pensieri ed emozioni possano influenzare il nostro DNA.

Il nostro corpo interagisce con le sue cellule attraverso il suo DNA e con tutto quello che lo circonda. La Missione di Hāpai è ripristinare e ricreare i processi fisiologici ottimali danneggiati.

Precisamente Hāpai studia queste interazioni tra corpo, ambiente esterno e con la collaborazione di ricercatori di fama mondiale, abbiamo cercato di comprendere la biochimica di queste interazioni e l’incidenza sul nostro invecchiamento.

Hāpai è una storia di vita, è guardarsi dentro e prendersi cura di se.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.