Italia Food Lovers, navighiamo nell'olio: le eccellenze italiane volano grazie all'e-commerce

24 febbraio 2021 a

a

a

Iniziamo questo viaggio tra le eccellenze eno-gastronomiche italiane con l’olio, naturalmente l’olio extravergine di oliva, fulcro della tradizione gastronomica mediterranea, il riferimento della buona alimentazione. Le colture sono tante ma la cultura dell’olio sulle nostre tavole ancora manca perché spesso scegliamo un olio, buono, ma che vada bene per ogni piatto.

In Campania, dove il mare chiama a ben altre navigazioni, ci sono tante monocolture dalle quali vengono prodotti oli extravergine di oliva differenti perché differente è il Territorio, meglio la varietà olivicola tipica del Territorio. Come nella migliore tradizione campana, ma anche di tutto il Sud Italia e dell’Italia tutta, per auspicare ogni bene ai neo-nati, neo-prodotti oli, ci si affida ai Santi.

Il pezzo di carne cruda prende vita: il terrificante video che ha fatto il giro del mondo

Terra Orti, una società cooperativa con l’obiettivo di valorizzare tecnicamente e commercialmente le produzioni degli associati, promuove una linea di oli, denominata Le 5 Province, votata ai Santi delle Province, a cominciare da San Gennaro, il Santo Patrono di Napoli, con un olio dal gusto importante, cultivar autoctona della penisola sorrentina della quale rievoca profumi e tipicità.

Una scelta Monocultivar anche per Frantoio Paparella, e siamo in Puglia, con LÓLIO di Puglia, in confezioni dal look unico, “eau de oil”, che esaltano i valori della Purezza, del legame alle tradizioni ed alle radici. LÓLIO è un prodotto speciale da gustare e condividere tutti i giorni e nelle occasioni speciali.

Frutta e verdura durano poco? Ora non più: scoperto il trucco "miracoloso" per mantenerle a lungo anche in frigo

Occhio all’etichetta! L’“Olio Extra Vergine di Oliva” è disciplinato da specifica normativa europea che ha fissato gli standard qualitativi di base: l’Olio EVO deve essere ottenuto per estrazione meccanica e l’acidità, ossia la concentrazione di acidi grassi liberi, non deve mai superare lo 0,8%.

Grazie all’e-commerce oggi possiamo acquistare l’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità, l’Eccellenza, direttamente dai produttori o da siti, come Italia Food Lovers, che hanno selezionato le Eccellenze e fatto accordi con i produttori in modo da proporre i prodotti al consumatore allo stesso prezzo. Sia che ci si voti ai Santi sia che si utilizzi l’olio come un “eau de” (vietato però lesinare le gocce), buon condimento a tutti!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.