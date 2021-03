Burger King, un panino pieno di muffa: non è uno scherzo, ecco perché il colosso si promuove con questa foto

16 marzo 2021 a

Burger King ha deciso di farsi pubblicità in un modo alquanto bizzarro. Per lanciare il nuovo hamburger, il “Moldy Whopper”, la famosa catena di fast food ha scelto di diffondere uno spot anomalo che mostra cosa succede al panino dopo un mese. All’inizio del video il sandwich appare perfetto, ma col passare dei giorni si riempie di muffa fino a diventare completamente verde dopo circa un mese.

Da dove nasce l’idea di mostrare un proprio prodotto completamente ammuffito? L’intento della campagna pubblicitaria è quello di far sapere al pubblico che il nuovo hamburger è composto solo da ingredienti freschi e zero conservanti. Si tratta sicuramente di una scelta controcorrente, visto che di solito le pubblicità servono a mostrare i prodotti in maniera positiva e non in via di deperimento.

Il Moldy Whopper di Burger King farà la sua apparizione nei ristoranti nei prossimi mesi. Ma ci si chiede quanto possa funzionare un messaggio pubblicitario di questo tipo che, di certo, non stimola l’appetito. A molti, comunque, lo spot sul nuovo panino di Burger King avrà fatto tornare in mente i “panini eterni” del competitor McDonald’s. In Islanda, per esempio, è conservato dal 2009 un hamburger del McDonald’s che, però, dopo più di 10 anni non si è ancora decomposto.

