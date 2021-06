Crostino toscano con listeria, scatta il ritiro al Carrefour: ecco il prodotto da evitare

26 giugno 2021 a

Scatta il richiamo che riguarda un lotto di crostini alla toscana, segnalato direttamente dalla catena di supermercati Carrefour. Il richiamo, come spiega ilfattoalimentare.it, è dovuto alla "presenza di Listeria monocytogenes emersa a seguito di campionamento effettuato in autocontrollo".

Il prodotto soggetto a richiamo è quello venduto in confezioni preincartate di peso variabile, con il numero di lotto 210510, acquistato al banco gastronomia o take away tra il 14 maggio e il 24 giugno.

E ancora, i crostini alla toscana nel mirino sono quelli prodotti per GS Spa dall’azienda Tempestini Spa, nello stabilimento di via Gora del Pero 22/24, a Prato.

Come sempre in questi casi, in via precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto indicato dal numero di lotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per sostituirlo oppure per ottenere il rimborso. Per ogni ulteriore informazione è anche possibile contattare il numero verde 800 650650.

