Acqua in bottiglia con "gusto amaro e disgustoso", la segnalazione sul noto marchio: cosa c'è dietro

02 luglio 2021 a

a

a

Con il caldo anche l'acqua può avere un cattivo odore. Lo spiega Il Fatto Alimentare in risposta a una segnalazione di una lettrice. "Quando ho aperto questa bottiglia l’acqua aveva un gusto amaro e disgustoso - ha scritto la lettrice al sito spiegando quanto accaduto -. Spero non fosse qualcosa di pericoloso per la salute. Non so come devo comportarmi. Allego n.3 foto con Lotto scadenza e supermercato".

Crostino toscano con listeria, scatta il ritiro al Carrefour: ecco il prodotto da evitare | Guarda

Nel mirino una bottiglia da due litri di acqua naturale a marchio "Perla". Il lotto segnalato dalla signora è quello numero "LK 1160 L" con scadenza 09.10.22. L'acquisto è stato effettuato online con altri prodotti dalla Ditta FRESCO MARKET. Nulla però di che preoccuparsi. Il Fatto Alimentare infatti ricorda come possa capitare con il calore che l'acqua presenti odore e sapore sgradevoli.

Birra analcolica? Non proprio, ecco come ti fregano: occhio all'etichetta

Non solo, a rassicurare la lettrice ci ha pensato anche l'azienda che ha voluto scriverle: "Sottoponiamo i nostri prodotti, oltre che al continuo controllo da parte del nostro laboratorio di analisi interno, al controllo qualità delle Autorità competenti e dei migliori laboratori di analisi del Paese". Lo stesso infatti è successo per il lotto segnalato. Risultato? Non vi è alcuna problematica. Potrebbe infatti essere stato semplicemente il troppo caldo.

Cancro al colon, lo studio: il cibo che aumenta il rischio in modo esponenziale, "legame diretto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.