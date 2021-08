Burger vegetali con "ossido di etilene", scatta il ritiro: il celebre marchio fermato

31 luglio 2021 a

Allerta per diversi lotti di burger vegetali venduti con il marchio Despar Veggie e Pam Panorma Bio. L'avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale del ministero della Salute dove si legge che questi prodotti sono rischiosi per via della "presenza di ossido di etilene in materia prima utilizzata riscontrata a seguito di analisi di autocontrollo".

Nello specifico, i burger e le cotolette richiamati sono quelli prodotti da Despar Italia Carl e Pam Panorama Spa da Kioene nello stabilimento di via Caltana 43 a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova. Si tratta del Burger classico bio fresco Despar Veggie in confezioni da 160 grammi, dei miniburger quinoa e zucchine fresco Despar Veggie in confezioni da 160 grammi e dei miniburger miglio e carote bio fresco Despar Veggie, sempre in confezioni da 160 grammi.

Ai prodotti ritirati si aggiungono anche le cotolette vegetali surgelate Pam Panorama Bio in confezioni da 200 grammi e il burger vegetale con semi di quinoa surgelati Pam Panorama Bio in confezioni da 150 grammi. Qualche giorno fa anche NaturaSì aveva segnalato il richiamo di un prodotto per “impiego di semi di sesamo non conformi alla regolamentazione europea per presenza di ossido di etilene”: si trattava dei cracker semintegrali sesamo e rosmarino Ecor, in confezione da 250 grammi.

