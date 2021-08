Alette di pollo, il celebre prodotto richiamato da Esselunga: cosa contengono, ecco chi rischia

05 agosto 2021 a

Scatta il richiamo nei supermercati Esselunga di un lotto di alette di pollo surgelate a marchio Findus. Lo stop, come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla possibile presenza dell'allergene del latte non dichiarato in etichetta. Per la precisione, il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi con il numero di lotto L110922A14 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/04/2022.

E ancora, si apprende che le alette di pollo richiamate sono state prodotte per C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana Spa nello stabilimento di Ul. Poznanska 39, a Słupca, in Polonia (marchio di identificazione PL 30230501 WE).

Come sempre in queste circostanze, a scopo cautelativo, si raccomanda a chi fosse allergico al latte o intollerante al lattosio di non consumare le alette di pollo deisgnate dal numero di lotto indicato. Si invita a restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere il rimborso o la sostituzione. Il prodotto è comunque sicuro per tutti coloro che non sono allergici al latte o intolleranti al lattosio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Findus al numero verde 800 596866 oppure all’indirizzo e-mail [email protected], conclude ilfattoalimentare.it.

