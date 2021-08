Mars, non mangiate quello snack: "Ingrediente avariato", ecco cosa devi evitare

05 agosto 2021 a

Un nutrito richiamo di prodotti da parte di Mars Italia, il noto marchio che ha "fermato" alcuni lotti di gelati a marchio Snickers, Twix, Bounty e M&M's. Il tutto, come riporta ilfattoalimentare.it, per "la presenza di livelli di ossido di etilene (ETO) in uno degli ingredienti (E410 – farina di semi di carrube) in quantità superiore a quella indicata dalla normativa europea".

Il richiamo è stato segnalato da Decò. Di seguito, tutti i dettagli relativi a termini di conservazione e codici Ean segnalati sulel confezioni dei gelati interessati dal richiamo:

- Snickers Ice Cream Bar (formato 12x4x48 g) con i Tmc da 31/12/2022 a 30/04/2023 e il codice EAN 5000159460927

- Twix Ice Cream Bar (formato 14x4x34.2 g) con Tmc da 31/12/2022 a 30/04/2023 e il codice EAN 5000159536370

- Bounty Ice Cream Bar (formato 12x4x39.1 g) con i Tmc da 31/12/2022 a 30/04/2023 e il codice EAN 5000159536394

- M&M’s Choco Ice Cream Stick (formato 12x4x63 g) con i Tmc da 28/02/2022 a 31/01/2023 e il codice EAN 5000159500678

- M&M’s Peanut Ice Cream Stick (formato 12x4x62 g) con i Tmc da 31/07/2021 a 31/10/2022 e il codice EAN 5000159500654

Mars Italia rimarca come il richiamo riguardi solo ed esclusivamente i prodotti con i termini minimi di conservazioni indicati. Come sempre in queste circostanze, a scopo precauzionale si raccomanda di non consumare i gelati segnalati e contattare il servizio consumatori di Mars Italia al numero 02 57514220.

