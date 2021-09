Yogurt contaminato e ritirato, ma con un mese di ritardo: paura al super, il prodotto pericoloso

08 settembre 2021 a

Alcuni lotti di yogurt greco ai gusti di mirtillo e di mela/cannella del marchio Kalos di Md sono stati richiamati dal ministero della Salute per la "presenza di ossido di etilene". Ma attenzione. Perché l’avviso di richiamo è stato pubblicato sul portale ministeriale con quasi un mese di ritardo rispetto alla data del richiamo (13 agosto), per cui la maggior parte dei lotti interessati è già scaduta, come riporta il sito ilfattoalimentare.it.

I prodotti interessati sono lo yogurt greco mela/cannella, in confezioni da 150 grammi, appartenente al lotto G 41 L 201 con la data di scadenza 08/09/2021; è interessato anche il lotto G 41 L 195 con la data di scadenza 02/09/2021, già passata. E lo yogurt greco mirtillo, in confezioni da 150 grammi, appartenente al lotto G 41 L 201 con la data di scadenza 08./09/2021; sono coinvolti anche i lotti G 41 L 181 con la scadenza 19/08/2021, G 41 L 188 con la scadenza 26/08/2021 e G 41 L 195 con la scadenza 02/09/2021, tutti già scaduti.

Tutti gli yogurt richiamati sono prodotti per MD Spa dall’azienda Atlante Srl di via 2 Giugno 1946 8 a Casalecchio di Reno, nella città metropolitana di Bologna.

