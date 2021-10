Wurstel di suino, richiamati tre marchi "a rischio": ecco i prodotti che non devi comprare

25 ottobre 2021 a

Diversi lotti di ben tre marchi di wurstel sono stati richiamati a livello precauzionale. La segnalazione è arrivata direttamente dal ministero della Salute e riguarda i marchi Bonazza, Becher e Bona Die per la “possibile presenza di proteine del latte (allergene) non dichiarate in etichetta”.

Nello specifico i prodotti interessati sono:

-Würstel di puro suino classico Bonazza, venduto in confezioni da 4 pezzi (100 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 22/12/2021;

-Würstel di puro suino classico Bonazza, venduto in confezioni da 3 pezzi (250 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 22/12/2021;

-Würstel di puro suino Becher, in confezioni da 3 pezzi (250 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 08/01/2022;

-Würstel di puro suino Bona Die, in confezioni da 4 pezzi (100 grammi) con il numero di lotto 23523 e la data di scadenza 22/12/2022.

Tutti gli alimenti richiamati sono stati prodotti dall’azienda Bonazza Spa nello stabilimento di via Triestina 185/B, a Ca’ Noghera, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 1145/L CE). In via cautelativa, comunque, si raccomanda alle persone allergiche alle proteine del latte di non consumare i würstel di suino venduti con i marchi e il numero di lotto segnalati, e riconsegnarli al punto vendita. Il consumo, invece, è sicuro per le persone non allergiche.

