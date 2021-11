Carne di coccodrillo, via libera dal ministero: ecco quale ti puoi trovare in tavola

11 novembre 2021 a

a

a

In Europa in fatto di alimentazione continua ad esserci un forte un interesse nei confronti di alimenti nuovi ed esotici come le carni di coccodrillo, alligatore, lucertole, serpenti o tartarughe la cui vendita fino ad ora è stata sempre vietata. Qualcosa è cambiato con la pubblicazione di una nota del ministero della Salute datata 05/11/2021 che ha dato il via libera alla commercializzazione della carne di coccodrillo, anche se per il momento si tratta solo di quelli allevati nel Nilo.

Latte e formaggi, dal 1° gennaio addio ai prodotti italiani: lo scandalo, cosa saremo costretti a mangiare

Questo è successo grazie ad una norma UE, e valida anche in Italia, che autorizza la vendita di rettili di allevamento appartenenti alla specie “Crocodylus nilotikus”. La vendita è autorizzataper la carne d’importazione da Paesi terzi, o anche proveniente da scambi intra-UE da altri Paesi europei.

Uovo scaduto? Basta un bicchiere per riconoscerlo: il trucco che ti salva da diarrea e vomito

La nota precisa che, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, si prescrive che le partite di carni di rettili destinate al consumo umano siano autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono da Svizzera, Botswana, Vietnam, Sud Africa o Zimbabwe. La carne inoltre deve essere affiancate da uno specifico certificato sanitario. A questo punto si intendono superate le circolari diffuse dal ministero della Salute che vietavano, l’introduzione e la commercializzazione in Italia delle carni di rettile di allevamento trasformate o non trasformate. Insomma presto sulle nostre tavolo potremmo anche mangiare come nei più lontani o esotici ristoranti dell'est asiatico o dell'Africa profonda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.