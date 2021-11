Taleggio, "alto rischio listeria": stop dal ministero, il celebre prodotto da evitare

14 novembre 2021 a

Altro giro e altro sgradito regalo. Si parla di un ritiro alimentare comunicato direttamente dal ministero della Salute: nel mirino delle autorità ci è finito un particolare tipo di taleggio. Per la precisione si tratta di un lotto del formaggio prodotto da Mauri, una nota azienda casearia di Pasturo, in provincia di Lecco, Lombardia.

Nel dettaglio, il ministero della Salute ha disposto il richiamo per il lotto 2440010 per un allarme-listeria, di cui sono state trovate delle tracce. Si tratta di un batterio che spesso si trova nella terra e nell'acqua e che causa la listerosi.

La listerosi è un'intossicazione alimentare che si manifesta nel giro di poche ore dall'ingestione del cibo contagiato, e può avvenire in due forme. La prima e meno grave determina diarrea. La seconda forma, più invasiva o sistemica, può causare anche encefaliti, meningiti e forme acute di sepsi, anche a distanza di oltre un mese. Insomma, con la listeria non si scherza. L'infezione è più comune con cibi crudi, compresi i prodotti a base di latticini preparati utilizzando latte non pastorizzato.

Come sempre nei casi di richiamo, il suggerimento delle autorità è quello di non consumare il prodotto indicato dal numero di lotto, ma di riportarlo al punto vendita ove è stato acquistato per ottenerne il rimborso oppure la sostituzione.

