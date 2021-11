Farina, allarme-microtossine: il celebre prodotto ritirato, quali rischi corri

30 novembre 2021 a

Scatta il richiamo, diramato dal ministero della Salute su segnalazione del produttore, per un lotto di farina di mais a marchio Molino Sapignoli. Il richiamo è dovuto alla rilevazione di un valore non conforme per quel che riguarda le microtossine.

Il prodotto soggetto a richiamo, come spiega ilfattoalimentare.it, è quello venduto in confezioni da 1 chilogrammo e con numero di lotto 210249 e il termine minimo di conservazione 01/10/2022.

E ancora, la farina di mais richiamata è quella prodotta dall’azienda Molino Sapignoli di Sapignoli G. & C. Snc, nello stabilimento di Calisese di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena.

Come sempre in queste circostanze, a scopo precauzionale, la raccomandazione è quella di non consumare il prodotto indicato dal numero di lotto e termine di conservazione: si suggerisce di riportarlo al punto vendita ove è stato acquistato per ottenerne la sostituzione o il rimborso.

