Ferrero, "centinaia di casi di salmonella confermati": come sono ridotti i bambini, il dramma in ospedale

09 aprile 2022

La Ferrero ha deciso di fermare la produzione nello stabilimento di Arlon, in Belgio, per motivi precauzionali, dopo che decine di casi di salmonella sono stati segnalati in diversi paesi europei. Adesso l’agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare ha annunciato il ritiro di tutti i prodotti Kinder usciti da quell’impianto. Le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa sono però salve, dato che sono state prodotte tutte ad Alba, in provincia di Cuneo.

Il colosso dolciario italiano si è detto “profondamente rammaricato” da quanto sta accadendo: “Questo evento tocca il cuore dei principi nei quali crediamo, metteremo in essere ogni azione necessaria al fine di preservare la piena fiducia dei nostri consumatori, la sicurezza alimentare e la qualità restano da sempre al centro”. Intanto sono 142 i casi di salmonella: 114 confermati e 28 probabili, collegati secondo l’Ecdc a “uno stabilimento di Arlon”, quindi a quello della Ferrero, anche se l’azienda italiana non viene mai direttamente nominata.

Ad avvalorare ulteriormente la tesi che i casi dipendano purtroppo da alcuni prodotti provenienti dallo stabilimento di Arlon è il fatto che questa epidemia è caratterizzata da una percentuale insolitamente elevata di bambini ricoverati in ospedale: alcun con sintomi clinici gravi come la diarrea sanguinosa. Sulla base dei primi studi epidemiologici, emerge che i prodotti di cioccolato specifici sono stati identificati come la probabile via di infezione”.

